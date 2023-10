Ανακοίνωση της υποψηφιότητας Πούτιν για τις προεδρικές εκλογές του 2024 «βλέπει» η Kommersant Κόσμος 08:45, 03.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

8

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ο Πούτιν μπορεί να ανακοινώσει πως πρόκειται να συμμετάσχει στις προεδρικές εκλογές του Μαρτίου, ανέφερε η Kommersant