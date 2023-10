Οι πρώτες ρωγμές στη Δύση απέναντι στην Ουκρανία - Η ανησυχία του Κιέβου και η χαρά του Πούτιν Κόσμος 06:58, 03.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

8

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το BBC, η Ουκρανία παλεύει πλέον σε πολλά και διαφορετικά μέτωπα. Ένα εξ αυτών είναι πλέον και το διπλωματικό.