Σχεδόν 300 σκάφη και πάνω από 20.000 άνθρωποι σε ναυτικές ασκήσεις της Ρωσίας (Βίντεο)

Οι ρωσικοί στόλοι του Βορρά, του Ειρηνικού και της Βαλτικής, καθώς και ο στόλος της Κασπίας συμμετέχουν στις ασκήσεις - Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δεν ανέφερε, ωστόσο, τον ρωσικό στόλο της Μαύρης Θάλασσας που παίρνει μέρος στην επίθεση στην Ουκρανία

Ναυτικές ασκήσεις στηΡωσία

Σχεδόν 300 σκάφη και πάνω από 20.000 άνθρωποι συμμετέχουν στις ναυτικές ασκήσεις που ξεκίνησαν σήμερα στη Ρωσία και που αφορούν τρεις στόλους της χώρας, όπως ανακοίνωσε σήμερα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Οι ρωσικοί στόλοι του Βορρά, του Ειρηνικού και της Βαλτικής, καθώς και ο στόλος της Κασπίας συμμετέχουν στις ασκήσεις που θα διεξαχθούν στις αντίστοιχες επιχειρησιακές τους ζώνες, διευκρίνισε σήμερα το υπουργείο σε ανακοίνωση στο Telegram.

«Ο ουσιαστικός στόχος των ασκήσεων είναι να δοκιμαστούν οι ενέργειες της στρατιωτικής ναυτικής διοίκησης σε όλα τα επίπεδα, καθώς και το επίπεδο ετοιμότητας των πληρωμάτων των πλοίων, των μονάδων αεροπορίας του ναυτικού και των στρατευμάτων παράκτιων περιοχών», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Σχεδόν 300 σκάφη, συμπεριλαμβανομένων υποβρυχίων, έως και 50 αεροσκάφη, καθώς και 20.000 μέλη προσωπικού, στρατιωτικοί και πολίτες, θα συμμετάσχουν σε αυτές, προσθέτοντας ότι οι ασκήσεις θα διαρκέσουν «κάποιες ημέρες»

Οι στόλοι θα πραγματοποιήσουν «πάνω από 300 ασκήσεις με τη χρήση όπλων», σύμφωνα με το υπουργείο.

Μεταξύ των συμμετεχόντων στις ασκήσεις το υπουργείο δεν ανέφερε, ωστόσο, τον ρωσικό στόλο της Μαύρης Θάλασσας που παίρνει μέρος στην επίθεση στην Ουκρανία.

Το Κίεβο υποστηρίζει ότι προκάλεσε ζημιές και κατέστρεψε το ένα τρίτο των πλοίων του στόλου αυτού, αναγκάζοντας τη Μόσχα να μετακινήσει ένα μεγάλο μέρος των πλοίων αυτών από τη βάση της Σεβαστούπολης, που βρίσκεται στην Κριμαία, την ουκρανική χερσόνησο που προσαρτήθηκε το 2014 από τη Ρωσία, στο λιμάνι του Νοβοροσίσκ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

