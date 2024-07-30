Σε 107 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τις κατολισθήσεις που σημειώθηκαν σε λόφους στο κρατίδιο Κεράλα της Ινδίας (νότια), μετέδωσε το ASIANET TV.

Δεκάδες άλλοι άνθρωποι έχουν τραυματιστεί κι εκατοντάδες καταπλακώθηκαν ή παρασύρθηκαν στον ποταμό Τσαλιγιάρ.

Ο μουσώνας που εκδηλώνεται στη νότια Ασία από τον Ιούνιο ως τον Σεπτέμβριο προσφέρει ανάσα, εν μέσω καλοκαιρινής ζέστης, κι οι βροχές που φέρνει χαρακτηρίζονται απαραίτητες για να αναπληρώνονται τα αποθέματα νερού, όμως συχνά προκαλεί επίσης πλημμύρες και κατολισθήσεις, με εκτεταμένες ζημιές και βαρείς απολογισμούς θυμάτων. Η ένταση του φαινομένου κλιμακώθηκε πολύ τα τελευταία χρόνια, κάτι που ειδικοί αποδίδουν στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.

Τα φράγματα, η αποψίλωση των δασών και διάφορα αναπτυξιακά έργα, εξάλλου, θεωρούνται επίσης παράγοντες που χειροτερεύουν την κατάσταση κι αυξάνουν τον απολογισμό των θυμάτων.

Στην Κεράλα, τουλάχιστον 25 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας πλημμυρών και κατολισθήσεων το 2021, ενώ το 2018, είχαν χάσει τη ζωή τους σχεδόν 500 άνθρωποι στις χειρότερες πλημμύρες του τελευταίου αιώνα στο συγκεκριμένο κρατίδιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.