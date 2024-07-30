Σε συναγερμό έχει τεθεί το Παρίσι και τα γύρω προάστια με την μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας να προειδοποιεί για επερχόμενη μεγάλη καταιγίδα που αναμένεται να «χτυπήσει» τη γαλλική πρωτεύουσα το απόγευμα καθώς η πόλη φιλοξενεί τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Συγκεκριμένα, από το απόγευμα στις 6 αναμένονται ισχυρές καταιγίδες, βροχοπτώσεις, χαλάζι και κεραυνοί σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία.

«Οι καταιγίδες θα είναι πιο συχνές και έντονες από τα ανατολικά του Pays de la Loire έως το Σαντρ-Βαλ και τα νοτιοδυτικά της Ιλ ντε Φρανς» αναφέρει η πρόβλεψη.

🟠#VigilanceOrange #orages Ile-de-France, Loiret, Eure-et-Loir et Loir-et-Cher pour ce mardi à partir de 18h.



Risque d'orages avec des pluies importantes et localement de la grêle et des rafales de vent.



45 départements en #VigilanceOrange #canicule https://t.co/SBcDaJ3wuk https://t.co/uSYRU0EwUx — Météo-France (@meteofrance) July 30, 2024

Αυτό θα μπορούσε να συνοδεύεται από «έντονη βροχόπτωση (περίπου 20 χιλιοστά έως 40 χιλιοστά σε λιγότερο από μία ώρα)» με την έντονη βροχόπτωση να διαρκέσει περίπου μέχρι τα μεσάνυχτα, ανέφερε η υπηρεσία.

Ο συναγερμός για καταιγίδα έρχεται καθώς το Παρίσι βρίσκεται αντιμέτωπο με ένα κύμα καύσωνα σήμερα, Τρίτη με την θερμοκρασία να φτάνει τους 35 βαθμούς Κελσίου.

Οι υψηλές θερμοκρασίες θα γίνουν αισθητές έντονα από τους Ολυμπιονίκες που αγωνίζονται σε υπαίθριες διοργανώσεις, συμπεριλαμβανομένου του beach volley στον Πύργο του Άιφελ και των ημιτελικών του ράγκμπι γυναικών στο Stade de France.

Πρόκειται για την δεύτερη σφοδρή καταιγίδα που αναμένεται να πλήξει το Παρίσι μετά την ισχυρή βροχόπτωση κατά την τελετή έναρξης των Αγώνων.

Πηγή: skai.gr

