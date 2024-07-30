Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, έχει ξαναπάρει κιλά και φαίνεται ότι αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας που σχετίζονται με την παχυσαρκία, όπως υπέρταση και διαβήτη. Οι αξιωματούχοι του αναζητούν στο εξωτερικό νέα φάρμακα για τη θεραπεία, σύμφωνα με αναφορά της υπηρεσίας κατασκοπείας της Νότιας Κορέας.

Ο 40χρονος Κιμ, για τον οποίο είναι γνωστό ότι πίνει και καπνίζει πολύ, προέρχεται από οικογένεια με ιστορικό καρδιακών παθήσεων. Τόσο ο πατέρας του όσο και ο παππούς του, που κυβέρνησαν τη Βόρεια Κορέα πριν από αυτόν, πέθαναν από καρδιακά προβλήματα.

Παρατηρητές ανέφεραν ότι ο Κιμ, ο οποίος έχει ύψος περίπου 1,70 μ. και προηγουμένως ζύγιζε 140 κιλά, είχε χάσει πολλά κιλά το 2021. Ωστόσο, πρόσφατα πλάνα από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν ότι έχει ξαναπάρει βάρος.

Τη Δευτέρα, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, η κύρια υπηρεσία κατασκοπείας της Νότιας Κορέας, ενημέρωσε τη Βουλή ότι ο Κιμ υπολογίζεται πως ζυγίζει ξανά περίπου 140 κιλά και ανήκει σε ομάδα υψηλού κινδύνου για καρδιακές παθήσεις.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Κιμ παρουσιάζει συμπτώματα υψηλής αρτηριακής πίεσης και διαβήτη από τα 30 του. Οι νοτιοκορεατικές μυστικές υπηρεσίες πιστεύουν ότι η παχυσαρκία του Κιμ συνδέεται με ποτό, κάπνισμα και άγχος.

Οι μυστικές υπηρεσίες έλαβαν πληροφορίες ότι Βορειοκορεάτες αξιωματούχοι προσπαθούν να βρουν νέα φάρμακα στο εξωτερικό για την υψηλή πίεση και τον διαβήτη του Κιμ.

Η Βόρεια Κορέα είναι μια από τις πιο μυστικοπαθείς χώρες στον κόσμο και δεν υπάρχει ουσιαστικά κανένας τρόπος για τους ξένους να γνωρίζουν τις ακριβείς συνθήκες υγείας του Κιμ. Ούτε η μυστική υπηρεσία της Νότιας Κορέας καταφέρνει να έχει σωστές πληροφορίες τις περισσότερες φορές.

Πάντως, η ίδια υπηρεσία εκτίμησε ότι η κόρη του Κιμ, που είναι μόλις 10 ή 11 ετών, εκπαιδεύεται για να γίνει η επόμενη ηγέτης της Βόρειας Κορέας.

Η Κιμ Τζου Άε θεωρείται ως η επικρατέστερη για τη διαδοχή, χωρίς όμως να αποκλείεται να κερδίσει την εξουσία ένα από τα αδέρφια της.

Οι φήμες φούντωσαν όταν συνόδευε τον πατέρα της σε δημόσιες εκδηλώσεις υψηλού προφίλ στα τέλη του 2022.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης την αποκάλεσαν το «πιο αγαπημένο» παιδί του Κιμ Γιονγκ Ουν.

Πηγή: skai.gr

