Το Κρεμλίνο απέρριψε σήμερα τις εκτιμήσεις δυτικών μέσων ενημέρωσης σύμφωνα με τα οποία η Ρωσία βρίσκεται πίσω από σειρά επιθέσεων εναντίον των γαλλικών σιδηροδρόμων και είπε ότι τα δυτικά ΜΜΕ προσπαθούν συχνά να επιρρίψουν την ευθύνη στη Μόσχα για οτιδήποτε συμβαίνει χωρίς αποδείξεις.

Δολιοφθορείς έπληξαν το σιδηροδρομικό δίκτυο της Γαλλίας με επιθέσεις που σημειώθηκαν πριν από την αυγή σε όλη τη χώρα την Παρασκευή, προκαλώντας χάος στις σιδηροδρομικές μετακινήσεις και αποκαλύπτοντας κενά ασφαλείας μερικές ώρες πριν από την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Γαλλίας δήλωσε το Σάββατο πως δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο ξένης ανάμιξης σε μια επίθεση που προκάλεσε δολιοφθορά σε συστήματα σηματοδότησης και καλώδια στο δίκτυο τρένων υψηλής ταχύτητας της χώρας, και ορισμένα δυτικά ΜΜΕ επέρριψαν την ευθύνη στη Ρωσία ενώ άλλα άφησαν να εννοηθεί ότι αριστεροί ακτιβιστές είναι πιο πιθανό να ευθύνονται.

Απαντώντας σε ερώτηση για τις εκτιμήσεις μέσων ενημέρωσης ότι η Ρωσία βρίσκεται πίσω από τις επιθέσεις, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Αυτά είναι απλώς τα πιο πρόσφατα fakes [ψευδείς ειδήσεις] -- και περισσότερες ατεκμηρίωτες κατηγορίες».

«Το γεγονός είναι πως υπάρχουν πολλά τέτοια χαμηλού βαθμού ΜΜΕ, ακόμη και έγκριτα, που δεν απέφυγαν να κάνουν τα πάντα προκειμένου να κατηγορήσουν τη Ρωσία για ό,τι συμβαίνει», είπε ο Πεσκόφ.

Ο υπουργός Εσωτερικών Ζεράλντ Νταρμανέν δήλωσε σήμερα πως η Γαλλία υποψιάζεται πως μέλη ακροαριστερών οργανώσεων βρίσκονται πίσω από τη δολιοφθορά στο σιδηροδρομικό δίκτυο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

