Η ουκρανική αεροπορία ανέφερε μέσω Telegram ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν κατευθυνόμενο πύραυλο και εννέα από τα δέκα drones μιας κατεύθυνσης που εξαπέλυσε η Ρωσία.

