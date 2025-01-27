Ρωσία: Κλήθηκε για εξηγήσεις ο Μολδαβός πρέσβης

Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι κάλεσε τον Μολδαβό πρέσβη στη Μόσχα για να διαμαρτυρηθεί για τους «αθεμελίωτους ισχυρισμούς» όπως τους χαρακτήρισε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών κατά του Ρώσου πρέσβη στο Κισινάου, που διατύπωσε πολιτικό κόμμα της Μολδαβίας.

Το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι πολιτικό κόμμα το οποίο δεν κατονομάζει ζήτησε να απελαθεί ο Ρώσος πρέσβης όπως και να περιορισθούν οι δραστηριότητες της Ρωσικής πρεσβείας.

Η πρόεδρος της Μολδαβίας Μάγια Σάντου είπε το Σάββατο στον Ουκρανό ομόλογο της Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι η Ρωσία έχει ενορχηστρώσει μια ενεργειακή κρίση στην χώρα της με την πρόθεση να φέρει μια προσκείμενη προς τη Μόσχα κυβέρνηση εκεί.

Η Ρωσία αρνείται ότι επεμβαίνει στις εσωτερικές υποθέσεις της Μολδαβίας.

Πηγή: skai.gr

