Η κυβέρνηση της Τουρκίας προσβλέπει σε αμυντική συμφωνία 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων με τη Σαουδική Αραβία για στρατιωτικό εξοπλισμό που θα συμπεριλαμβάνει την αγορά πολεμικών πλοίων, αρμάτων μάχης και πυραύλων, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg που επικαλείται Τούρκους αξιωματούχους.

Μια συμφωνία - συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής της Σαουδικής Αραβίας σε ένα τουρκικό έργο κατασκευής τζετ - θα μπορούσε να οριστικοποιηθεί κατά τη διάρκεια επίσκεψης που αναμένεται να κάνει ο Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο βασίλειο γύρω στον Μάρτιο, δήλωσαν οι αξιωματούχοι.

Η Τουρκία προσπαθεί να αναπτύξει την αμυντική της βιομηχανία και βλέπει τη Σαουδική Αραβία, έναν από τους μεγαλύτερους εισαγωγείς όπλων στον κόσμο, ως βασική αγορά. Οι δύο χώρες υπέγραψαν συμφωνία το 2023 για την αγορά από τη Σαουδική Αραβία αεροσκαφών υψηλής πτήσης από την τουρκική εταιρεία Baykar.

Τώρα, η Άγκυρα θέλει να πουλήσει το κύριο άρμα μάχης της, το Altay, στη Σαουδική Αραβία μαζί με συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας, δήλωσαν οι αξιωματούχοι.

Επιπλέον, η Σαουδική Αραβία επιδιώκει να συμμετάσχει σε ένα τουρκικό πρόγραμμα για την ανάπτυξη ενός μαχητικού αεροσκάφους, το Kaan. Ενώ η πρώτη δοκιμαστική πτήση έγινε στις αρχές του περασμένου έτους, θα χρειαστούν αρκετά χρόνια για να λειτουργήσει. Άλλες χώρες ενδέχεται επίσης να συμμετάσχουν στο έργο - στο οποίο συμμετέχει η BAE Systems, σύμφωνα με τους Τούρκους αξιωματούχους.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν πρόκειται να επισκεφθεί τη Σαουδική Αραβία αυτή την εβδομάδα και πιθανότατα θα συζητήσει τη συμφωνία, ανέφεραν οι αξιωματούχοι.

Η κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο. Το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας αρνήθηκε να σχολιάσει.

Οι δεσμοί μεταξύ του Ριάντ και της Άγκυρας έχουν βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια μετά την ένταση λόγω της δολοφονίας το 2018 από Σαουδάραβες πράκτορες του αρθρογράφου της Washington Post Τζαμάλ Κασόγκι στην Κωνσταντινούπολη.



