Μολδαβία: Νέες διακοπές ηλεκτροδότησης στην Υπερδνειστερία μετά το τέλος της προμήθειας ρωσικού αερίου

Η Υπερδνειστερία, η φιλορωσική αποσχισθείσα περιοχή της Μολδαβίας, ανακοίνωσε σήμερα ότι εφαρμόζει νέες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος για τους καταναλωτές εξαιτίας της παύσης προμήθειας ρωσικού αερίου, που είναι ζωτικής σημασίας για τους 500.000 κατοίκους της.

Αυτός ο μικρός θύλακας είχε ήδη αναστείλει την Πέμπτη τη λειτουργία βιομηχανιών της λόγω της έλλειψης ηλεκτρικού ρεύματος. Κατόπιν, χθες, άρχισε να εφαρμόζει τις πρώτες διακοπές ηλεκτροδότησης για τους καταναλωτές.

Αυτές οι νέες διακοπές σημειώθηκαν σήμερα «για τρεις ώρες», μεταξύ 14.00 και 17.00 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδας), ανακοίνωσε η αυτονομιστική κυβέρνηση στο Telegram.

«Οι διακοπές μίας ώρας δεν επαρκούν για να εγγυηθούμε την ασφάλεια του συστήματος ηλεκτρικής τροφοδότησης», επισήμανε σε ένα δελτίο Τύπου ο επικεφαλής των αυτονομιστών Βαντίμ Κρασνοσέλσκι.

«Οι ειδικοί επιμένουν ότι, από αύριο, (η διάρκεια) των διακοπών θα ανέλθει στις τέσσερις ώρες», διευκρίνισε επίσης.

Ο ρωσικός κολοσσός Gazprom εφοδίαζε έως πρότινος την Υπερδνειστερία με αέριο μέσω του τοπικού παρόχου Tiraspoltransgaz, χωρίς αυτή η εταιρεία να πληρώνει για αυτές τις προμήθειες. Καθώς η Υπερδνειστερία δεν έχει αναγνωριστεί από τη διεθνή κοινότητα, αυτή η οντότητα έστελνε τα αιτήματα πληρωμής στο Κισινάου, αυξάνοντας σταδιακά το χρέος της Μολδαβίας προς την Gazprom.

Η διένεξη για το ύψος του χρέους που πρέπει να διευθετηθεί προς την Gazprom—το οποίο σύμφωνα με τη Μόσχα ανέρχεται σε περισσότερα από 700 εκατομμύρια δολάρια, όμως υπολογίζεται σε μόλις περίπου 9 εκατομμύρια από το Κισινάου, οδήγησε τον ρωσικό κολοσσό να κλείσει τις κάνουλες από την 1η Ιανουαρίου.

Η υπόλοιπη Μολδαβία δεν επηρεάζεται προς το παρόν από τις διακοπές ρεύματος, ιδίως χάρη στη βοήθεια της γειτονικής Ρουμανίας και αφότου έλαβε δραστικά μέτρα για τη μείωση της κατανάλωσης στη χώρα.

Πέραν της Υπερδνειστερίας, η Μολδαβία δεν λαμβάνει πλέον ρωσικό αέριο από την έναρξη της ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία το 2022, όμως μεγάλο μέρος των αναγκών της σε ηλεκτρική ενέργεια εξαρτάται από τον σταθμό Cuciurgan, που βρίσκεται στην Υπερδνειστερία.

Επιπλέον, η Ρωσία σταμάτησε από την 1η Ιανουαρίου τις προμήθειες αερίου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της Ουκρανίας, μετά τη λήξη ενός συμβολαίου διαμετακόμισης που είχαν υπογράψει οι δύο πλευρές στα τέλη του 2019 και το Κίεβο αρνήθηκε να ανανεώσει.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

