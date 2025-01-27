Το Ιράν αγόρασε ρωσικής κατασκευής μαχητικά Sukhoi 35

Το Ιράν αγόρασε ρωσικής κατασκευής μαχητικά αεροσκάφη Sukhoi-35 δήλωσε σήμερα ανώτατος διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης, εν μέσω ανησυχιών της Δύσης για την αυξανόμενη στρατιωτική συνεργασία μεταξύ Τεχεράνης και της Μόσχας.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που Ιρανός αξιωματούχος επιβεβαιώνει την αγορά Sukhoi-35.

Ωστόσο, ο Αλί Σαντμανί, σύμφωνα με το ιρανικό μέσο ενημέρωσης Student News Network, δεν διευκρίνισε πόσα μαχητικά αγοράστηκαν και αν αυτά έχουν ήδη παραδοθεί στην Ισλαμική Δημοκρατία.

"Όποτε είναι απαραίτητο, πραγματοποιούμε στρατιωτικές αγορές για να ενισχύσουμε τις αεροπορικές, χερσαίες και ναυτικές μας δυνάμεις. Η παραγωγή στρατιωτικού εξοπλισμού έχει επίσης επιταχυνθεί", δήλωσε ο αναπληρωτής συντονιστής του ιρανικού Κεντρικού Αρχηγείου Χατάμ ολ Ανμπίγια.

Τον Νοέμβριο, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim ανέφερε ότι η Τεχεράνη ολοκλήρωσε τις διαδικασίες για την αγορά ρωσικών μαχητικών αεροσκαφών.

Νωρίτερα τον Ιανουάριο, Ιράν και Ρωσία υπέγραψαν μια συνολική στρατηγική εταιρική σχέση, η οποία δεν ανέφερε μεταφορές όπλων. Εντούτοις Τεχεράνη και Μόσχα τόνισαν ότι οι δύο χώρες θα αναπτύξουν «στρατιωτικο-τεχνική συνεργασία».

Η ιρανική Πολεμική Αεροπορία διαθέτει μόνο μερικές δεκάδες αεροσκάφη κρούσης, συμπεριλαμβανομένων ρωσικών αεροσκαφών καθώς και παλαιών αμερικανικών μοντέλων, που αποκτήθηκαν πριν από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

Πηγή: skai.gr

