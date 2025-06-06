Δεν έχουν τέλος οι εκατέρωθεν επιθέσεις Ρωσίας και Ουκρανίας. Η Μόσχα σφυροκόπησε σφοδρά την Ουκρανία, προκαλώντας απώλειες και σοβαρές ζημιές, ενώ το Κίεβο έπληξε ρωσικά αεροδρόμια και στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Σάρατοφ και το Ραζάν κατά τη διάρκεια της νύχτας.

«Οι ουκρανικές αμυντικές δυνάμεις εξαπέλυσαν προληπτικό πλήγμα. Την παραμονή της μαζικής εχθρικής επίθεσης, χτυπήθηκαν εχθρικά αεροδρόμια και άλλες σημαντικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις», ανέφερε ο ουκρανικός στρατός σε ανακοίνωσή του στο Telegram.

Την ίδια ώρα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε πως τα ρωσικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν στη διάρκεια της νύχτας 174 ουκρανικά drones.

O δήμαρχος Μόσχας Σεργκέι Σαμπιάνιν έκανε λόγο για επιδρομή τουλάχιστον 10 ουκρανικών drones εναντίον της πρωτεύουσας. Τρία αεροδρόμια που εξυπηρετούν τη μεγαλούπολη ανέστειλαν τη λειτουργία τους προσωρινά, ανακοίνωσε η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, η οποία ήρε στη συνέχεια το μέτρο.

The epicenter of the combined strike by drones, cruise and ballistic missiles after 3 am and until the morning on targets in Ukraine were Kiev, Ternopil, Lutsk, Rivne, Zhitomir, Drohobych and the outskirts of Lviv, as well as a number of Ukrainian Armed Forces facilities in the… pic.twitter.com/TgII0L2vpJ — Sprinter Observer (@SprinterObserve) June 6, 2025

Μήνυμα Ζελένσκι σε Ευρώπη και ΗΠΑ - «Πιέστε τη Ρωσία αλλιώς είστε συνένοχοι»

Παράλληλα, σε ανάρτησή του ο Ουκρανός ηγέτης, Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε πως ρωσικά πλήγματα σημειώθηκαν σχεδόν σε όλη την Ουκρανία. Στο Βολίν, τη Λβιβ, το Τερνοπόλ, το Κίεβο, το Σούμι, την Πολτάβα, το Χμελνίτσι, το Τσερκάσι, το Τσέρνιγκοφ, σημειώνοντας πως κάποιοι από τους πυραύλους και τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, συνολικά, στη σημερινή επίθεση χρησιμοποιήθηκαν πάνω από 400 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και περισσότεροι από 40 πύραυλοι, συμπεριλαμβανομένων βαλλιστικών πυραύλων.

Οι αντιαεροπορικές δυνάμεις της Ουκρανίας κατέρριψαν 406 από τους 452 πυραύλους και drones που εξαπέλυσε κατά την διάρκεια της νύκτας η Ρωσία κατά της ουκρανικής επικράτειας, ανακοίνωσε και ο ουκρανικός στρατός.

«49 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Δυστυχώς, ο αριθμός μπορεί να αυξηθεί. Μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί 3 θάνατοι - όλοι τους ήταν υπάλληλοι της Κρατικής Υπηρεσίας Έκτακτης Ανάγκης της Ουκρανίας. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειές τους. Όλες οι υπηρεσίες βρίσκονται επί τόπου, καθαρίζουν τα συντρίμμια και διεξάγουν επιχειρήσεις διάσωσης. Όλες οι ζημιές θα αποκατασταθούν οπωσδήποτε», τόνισε ο Ζελένσκι.

Στη συνέχεια, έστειλε μήνυμα στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ αναφέροντας:

«Η Ρωσία πρέπει να λογοδοτήσει γι' αυτό. Από το πρώτο λεπτό αυτού του πολέμου, χτυπούν πόλεις και χωριά για να καταστρέψουν τη ζωή. Έχουμε κάνει πολλά μαζί με τον κόσμο για να μπορέσει η Ουκρανία να υπερασπιστεί τον εαυτό της. Αλλά τώρα είναι ακριβώς η στιγμή που η Αμερική, η Ευρώπη και όλοι σε όλο τον κόσμο μπορούν να σταματήσουν αυτόν τον πόλεμο από κοινού πιέζοντας τη Ρωσία. Αν δεν ασκείται πίεση και δίνεται στον πόλεμο κι άλλος χρόνος για να πάρει ζωές - αυτό συνιστά συνενοχή και υπευθυνότητα. Πρέπει να δράσουμε αποφασιστικά».

Massive #Russian attack overnight on targets in #Ukraine️ – media and footage online



1️⃣ Kiev: Railway damaged — metro service disrupted.

Ukrainian Railways reports train delays due to track damage in the region



2️⃣ Ternopol: Strikes on industrial & infrastructure sites.

Part… pic.twitter.com/kXo9Hi8e3E — Michael Ashura (@MichaelAshura) June 6, 2025

Αποκαρδιωτικές εικόνες στο Κίεβο

Πυρκαγιές που προκλήθηκαν από πτώση συντριμμιών και επιθέσεις με drones αναφέρθηκαν σε κτίρια σε όλο το Κίεβο, δήλωσε νωρίτερα ο επικεφαλής της Στρατιωτικής Διοίκησης της πόλης, Τιμούρ Τκατσένκο.

Ο Τκατσένκο κατηγόρησε τη Ρωσία ότι έπληξε κατοικημένες περιοχές με την επίθεση λέγοντας ότι μη επανδρωμένα αεροσκάφη χτύπησαν τους επάνω ορόφους μιας πολυκατοικίας και προκάλεσαν πυρκαγιά στην περιοχή Νταρνίτσκι στην ανατολική πλευρά της πόλης, όπου, όπως είπε, ήταν πιθανές έκτακτες διακοπές ρεύματος. Είπε επίσης, ότι πυρκαγιά ξέσπασε και σε μια πολυκατοικία σε μια δυτική περιοχή. Θραύσματα drone εντοπίστηκαν σε τρεις περιοχές, διευκρίνισε.

Η λειτουργία του μετρό της πόλης διακόπηκε από τη ρωσική επιδρομή αφού προκάλεσε ζημιές σε ένα τρένο που διέσχιζε τους σταθμούς, ανέφερε η στρατιωτική διοίκηση της πόλης.

Αυτόπτες μάρτυρες του Reuters ανέφεραν μια σειρά από εκρήξεις αρκετά ισχυρές ώστε να τραντάξουν παράθυρα μακριά από τα σημεία πρόσκρουσης, και τουλάχιστον μία μεγάλη πυρκαγιά στο σημείο της πρόσκρουσης ενός drone. Ορισμένοι κάτοικοι του Κιέβου αναζήτησαν καταφύγιο σε σταθμούς του μετρό ή σε υπόγειους χώρους στάθμευσης.

Σημειώνεται πως οι νέες επιθέσεις καταγράφονται αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε προχθές, Τετάρτη, έπειτα από τηλεφωνική συνδιάλεξή του με τον Ρώσο ομόλογό του Πούτιν, ότι η Μόσχα εννοεί να ανταποδώσει την ουκρανική επίθεση αυτής της εβδομάδας που κατέστρεψε ρωσικά στρατηγικά βομβαρδιστικά.

