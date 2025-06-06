«Η Ρωσία μιλάει και καταλαβαίνει τη γλώσσα που είδαμε στους πρόσφατους βομβαρδισμούς, είναι η ίδια γλώσσα της βίας και του τρόμου, σκοτώνοντας αθώους πολίτες και βομβαρδίζοντας μη στρατιωτικές υποδομές», δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για εξωτερικές υποθέσεις και την πολιτική ασφάλειας Ανίτα Χίπερ, αναφερόμενη στις επιθέσεις που εξαπέλυσε η Μόσχα κατά του Κιέβου τις πρωινές ώρες σήμερα, με τουλάχιστον 4 νεκρούς.

Όπως δήλωσε η Χίπερ, «αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο εργαζόμαστε αμείλικτα για την αύξηση της πίεσης στη Ρωσία και τη διασφάλιση ότι η Ουκρανία θα παραμείνει ισχυρή, ώστε να μπορεί να διεκδικήσει σε όλη την έκταση όλες τις προϋποθέσεις για να μπορέσουμε να επιτύχουμε μια μακρά και διαρκή ειρήνη».

Η Κομισιόν επιβεβαίωσε ότι ετοιμάζει το 18ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας. «Δεν έχουμε ακριβές χρονοδιάγραμμα. Ενδιαφερόμαστε να έχουμε ένα πακέτο το οποίο θα υποστηρίζεται ευρέως από τα κράτη μέλη και η ιδέα είναι πραγματικά να το στηρίξουν όλοι. Έτσι χρειάζεται χρόνος για να προετοιμαστούμε και να διασφαλίσουμε ότι σε τελική ανάλυση θα έχουμε μια σταθερή δέσμη μέτρων που θα μπορούν να υποστηριχθούν από όλα τα κράτη μέλη», δήλωσε η εκπρόσωπος.

