Ρωσία και Ουκρανία αντάλλαξαν 230 αιχμαλώτους πολέμου

Η Ρωσία και η Ουκρανία ανακοίνωσαν σήμερα ότι προχώρησαν στην ανταλλαγή 230 αιχμαλώτων πολέμου, μεταξύ των οποίων Ρώσοι στρατιώτες που αιχμαλωτίστηκαν κατά την ουκρανική επίθεση στην περιφέρεια Κουρσκ.

«Έπειτα από διαδικασία διαπραγμάτευσης, 115 Ρώσοι στρατιώτες που αιχμαλωτίστηκαν στην περιφέρεια Κουρσκ απομακρύνθηκαν από τα εδάφη που ελέγχει το καθεστώς του Κιέβου. Σε αντάλλαγμα αφέθηκαν ελεύθεροι 115 αιχμάλωτοι των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων», ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Το υπουργείο διευκρίνισε ότι οι Ρώσοι στρατιώτες βρίσκονται πλέον στη Λευκορωσία.

«Σήμερα 115 ακόμη από τους υπερασπιστές μας επέστρεψαν στα σπίτια τους», επιβεβαίωσε από την πλευρά του ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ ευχαρίστησε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα που ενήργησαν ως μεσολαβητές για την επίτευξη της συμφωνίας αυτής.

Αυτή η ανταλλαγή αιχμαλώτων, όπως και πολλές προηγούμενες, επιτεύχθηκε χάρη στη μεσολάβηση των Εμιράτων, τα οποία σχολίασαν ότι είναι «ένας αξιόπιστος μεσολαβητής που στηρίζει τη διπλωματία για την επίλυση της κρίσης μεταξύ των δύο χωρών».

Το υπουργείο Εξωτερικών των Εμιράτων δεσμεύθηκε σε ανακοίνωσή του «να συνεχίσει κάθε προσπάθεια και κάθε πρωτοβουλία που έχουν στόχο να βρεθεί ειρηνική λύση», θεωρώντας «την αποκλιμάκωση» «το μόνο μέσο για να επιλυθεί η σύγκρουση» μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

