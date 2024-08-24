Η κηδεία του παγκόσμιου σταρ του κινηματογράφου Αλέν Ντελόν (Alain Delon) θα τελεστεί ιδιωτικά σήμερα στο κτήμα του, στο Ντουσί της κεντρικής Γαλλίας. Η τελετή θα γίνει χωρίς την παρουσία κόσμου στο παρεκκλήσι του κτήματος που αγόρασε ο ίδιος το 1971, όπως επιθυμούσε ο εκλιπών σταρ.

I funerali dell'attore francese Alain Delon si terranno oggi in forma privata nella sua tenuta. A partecipare alla cerimonia saranno solo i figli e poche altre persone. Porte chiuse, invece, per la sua compagna-badante. #ANSA https://t.co/WyH9aUwbpZ August 24, 2024

Σύμφωνα με τα τηλεοπτικά κανάλια CNews και BFMTV, η κηδεία θα τελεστεί στις 17.00 τοπική ώρα, αλλά πλήθος κόσμου αναμένεται να συγκεντρωθεί έξω από το κτήμα, για να πει το τελευταίο αντίο στο ίνδαλμα του γαλλικού κινηματογράφου.

Στην τελετή θα συμμετάσχουν μόνο τα παιδιά του ηθοποιού και 50 ακόμη άτομα που έλαβαν προσκλήσεις.

Ωστόσο, η οικογένεια απαγόρευσε την τελευταία σύντροφο και φροντιστή του Ντελόν τα τελευταία χρόνια της ζωής του, τη 66χρονη Χιρόμι Ρόλιν, να παρευρεθεί στην ιδιωτική τελετή.

Obsèques d’Alain Delon : le convoi funéraire arrive au domaine de la Brûlerie à Douchy @larep_fr pic.twitter.com/bIv2G1U35m — Nicolas Da Cunha (@Dacos27) August 24, 2024

Σε μια από τις τελευταίες του συνεντεύξεις, στο περιοδικό «Paris Match» το 2021, ο Αλέν Ντελόν είχε δηλώσει ότι ήθελε μια καθολική, «διακριτική» κηδεία, με την παρουσία μόνο συγγενών και στενών φίλων και συνεργατών.

«Δε θέλω δημόσια κηδεία. Δε με ενδιαφέρει καθόλου αυτό» είχε πει ο αείμνηστος σταρ.

Σε αρκετές περιπτώσεις μάλιστα είχε εκφράσει την επιθυμία του να ταφεί κοντά στα σκυλιά του, που υπεραγαπούσε.

Η διαμάχη της οικογένειας με την Ρόλιν

Η ιαπωνικής καταγωγής Χιρόμι Ρόλιν έμενε με τον Αλέν Ντελόν στο κτήμα του για 17 χρόνια.

Το 2023 τα τρία παιδιά του ηθοποιού - Αλέν Φαμπιέν, Ανούσκα και Άντονι - είχαν καταθέσει μήνυση κατά της Ρόλιν για ηθική παρενόχληση, υπεξαίρεση αλληλογραφίας και κακοποίηση ζώων, μέχρι που κατάφεραν να τη διώξουν από το στο Ντουσί.

Η Ρόλιν απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες λόγω αμφιβολιών.

Μετά τον θάνατο του Αλέν Ντελόν, στις 18 Αυγούστου 2024, η 66χρονη δήλωσε συντετριμμένη στην εφημερίδα Le Figaro ότι τα παιδιά του δεν την άφησαν να δει τον αγαπημένο της για τελευταία φορά πριν πεθάνει, αν και ο ίδιος ο Ντελόν ήθελε να τη δει.

