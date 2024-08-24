Κάμαλα Χάρις: Τα εμπόδια στον δρόμο για τον Λευκό Οίκο

Η Κάμαλα Χάρις θα δυσκολευθεί να νικήσει τον Ντόναλντ Τραμπ. Για να κερδίσει στις προεδρικές θα πρέπει να υπερπηδήσει σημαντικά εμπόδια.

Ποια είναι αυτά;

Το συνέδριο των Δημοκρατικών στο Σικάγο με τις «ιστορικές» ομιλίες, τις υποσχέσεις, τα χειροκροτήματα, τα φώτα και τις επευφημίες δεν θα πρέπει να επισκιάσει το γεγονός ότι θα είναι δύσκολο για την Κάμαλα Χάρις να επικρατήσει έναντι του Ντόναλντ Τραμπ στις προεδρικές εκλογές τον Νοέμβριο. Παρά τη γιορτινή ατμόσφαιρα και τη δυναμική του συνεδρίου η πρώην Πρώτη Κυρία, Μισέλ Ομπάμα προειδοποίησε στην ομιλία της: «Όσο καλά κι αν τα πάμε απόψε ή αύριο ή νιώθουμε απόψε ή αύριο ή μεθαύριο, θα είναι μια δύσκολη μάχη».



Ποια εμπόδια θα πρέπει να υπερπηδήσει η Κάμαλα Χάρις:

Το περιεχόμενο:

Η 59χρονη πολιτικός είναι αντιπρόεδρος για περισσότερο από τρεισήμισι χρόνια. Ως ηγετικό στέλεχος της κυβέρνησης του Τζο Μπάιντεν είναι επομένως συνυπεύθυνη για όσα δεν πηγαίνουν και τόσο καλά: «Υπάρχουν πράγματι άλυτα προβλήματα, όπως η ανεξέλεγκτη μετανάστευση», λέει ο συντονιστής διατλαντικών σχέσεων της γερμανικής κυβέρνησης Μίχαελ Λινκ. Ειδικώς δε για τη μετανάστευση και πιο συγκεκριμένα την καταπολέμηση των αιτιών της φυγής δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων από τις πατρίδες τους με προορισμό τις ΗΠΑήταν υπεύθυνη η νυν αντιπρόεδρος. Πρόκειται για σημαντικό ζήτημα στον προεκλογικό αγώνα όπου ο πρώην πρόεδρος Τραμπ δείχνει να έχει πρωτοβουλία κινήσεων.



Σε άλλους σημαντικούς τομείς, όπως η οικονομία, η απασχόληση και ο πληθωρισμός, η κυβέρνηση δεν τα πάει άσχημα. Οι πολίτες ωστόσο δεν δείχνουν ικανοποιημένοι από αυτή την έστω και μερική πρόοδο. Η Κάμαλα Χάρις θα πρέπει επομένως να «κερδίσει πόντους στο εκλογικό σώμα στα ζητήματα της ασφάλειας, του μεταναστευτικού και του κόστους ζωής με αξιόπιστες προτάσεις», προσθέτει ο συντονιστής Μίχαελ Λινκ.

Η απόδοση:

Ως εισαγγελέας και γερουσιαστής η Κάμαλα Χάρις εμφανίζονταν δημόσια πάντα με αυτοπεποίθηση. Ως αντιπρόεδρος όμως φαίνεται ότι δεν έχει βρει ακόμα τα πατήματά της. Ήταν ελάχιστα ορατή, σε αυτό το ομολογουμένως δύσκολο οφίκιο, χωρίς να μπορέσει να κερδίσει πόντους σε φλέγοντα ζητήματα, έκανε λάθη και έδινε συχνά την εντύπωση ότι ήταν ανασφαλής και σε ένταση.



Από τη στιγμή που οι Δημοκρατικοί επέλεξαν τη Κάμαλα Χάρις ως υποψήφια για την προεδρία η δημοτικότητά της εκτοξεύτηκε. Στις δημοσκοπήσεις προηγείται πλέον κατάτι του Ντόναλντ Τραμπ.



Τις τελευταίες ωστόσο εβδομάδες, από τότε που ο Μπάιντεν αποχώρησε από την κούρσα, η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ έχει εμφανιστεί αποκλειστικά σε καλά χορογραφημένες και σκηνοθετημένες προεκλογικές συγκεντρώσεις αποφεύγοντας κάθε πιθανό ατόπημα: Ούτε συνεντεύξεις, ούτε συνεντεύξεις Τύπου, ούτε επισκέψεις σε πολιτικά ευαίσθητες περιοχές.



Οι Πολιτείες «κλειδιά»:



Στις αποκαλούμενες swing states, τις Πολιτείες δηλαδή που καθορίζουν εν τέλει το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών η μάχη Τραμπ-Χάρις αναμένεται να κριθεί στο νήμα. Πρόκειται για τις Πολιτείες Πενσυλβάνια, Ουισκόνσιν, Μίσιγκαν, Βόρεια Καρολίνα, Τζόρτζια, Αριζόνα και Νεβάδα.



Τόσο η Κάμαλα Χάρις, όσο και ο Ντόναλντ Τραμπ εστιάζουν την προεκλογική τους εκστρατεία σχεδόν αποκλειστικά σε αυτές τις Πολιτείες, διότι εκεί τη διαφορά κάνουν μόνο μερικές χιλιάδες ψήφοι. Για παράδειγμα η νίκη του Τζο Μπάιντεν στη Τζόρτζια κρίθηκε από περίπου 12.000 ψήφους.



Ο τρίτος υποψήφιος:



Όπως διαφαινόταν ο ανεξάρτητος υποψήφιος για την προεδρία Ρόμπερτ Φράνσις Κένεντι εγκατέλειψε την κούρσα και θα υποστηρίξει τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο ανιψιός του θρυλικού πρώην προέδρου Τζον Φ. Κένεντι δεν είχε πιθανότητες εκλογής στις προεδρικές εκλογές. Οι δημοσκοπήσεις τον τοποθετούν ωστόσο γύρω στο 5%, ποσοστό που θα ωφελήσει τον Ντόναλντ Τραμπ, αν οι προεδρικές εκλογές κριθούν όντως στο νήμα, όπως δείχνουν οι μέχρι τώρα δημοσκοπήσεις. Η προσχώρηση του Ρόμπερτ Φράνσις Κένεντι στο στρατόπεδο Τραμπ ήταν το πρώτο ισχυρό πλήγμα που δέχθηκε η Κάμαλα Χάρις στην τελική ευθεία των προεδρικών εκλογών.



Επιμέλεια: Στέφανος Γεωργακόπουλος

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.