Ρωσία και ΗΠΑ συζήτησαν «ενοχλητικά» ζητήματα, τα κύρια θέματα παραμένουν ανεπίλυτα

Ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ δήλωσε σήμερα ότι Ρώσοι και Αμερικανοί διπλωμάτες πραγματοποίησαν συνομιλίες για να απαλείψουν «ενοχλητικά» ζητήματα στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, όμως τα κύρια θέματα παραμένουν ανεπίλυτα, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Ένας άλλος γύρος τέτοιων επαφών αναμένεται στις αρχές της άνοιξης του 2026, πρόσθεσε ο Ριαμπκόφ.

Οι δύο χώρες συζητούν τρόπους για να επιλύσουν σειρά διενέξεων που δημιουργούν προβλήματα στη δουλειά των αντίστοιχων πρεσβειών τους. Οι συνομιλίες αυτές είναι χωριστές από τις ρωσοαμερικανικές διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η Ρωσία διαβίβασε εξάλλου στις ΗΠΑ τις ανησυχίες της αναφορικά με τις ενέργειες της Ουάσινγκτον στη Βενεζουέλα, δήλωσε επίσης ο Ριαμπκόφ, σύμφωνα με ρωσικά ειδησεογραφικά πρακτορεία.

Η εκστρατεία του Τραμπ για να ασκήσει πίεση στη Βενεζουέλα περιλαμβάνει αυξημένη στρατιωτική παρουσία στην περιοχή και περισσότερα από είκοσι στρατιωτικά πλήγματα σε σκάφη που φέρεται ότι έκαναν λαθρεμπόριο ναρκωτικών.

