Ρωσικές επιθέσεις με πυραύλους και drones σκότωσαν τουλάχιστον τρεις Ουκρανούς, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, την Τρίτη, προκαλώντας εκτεταμένες διακοπές ρεύματος και ωθώντας τη γειτονική Πολωνία να σηκώσει μαχητικά αεροσκάφη, σημειώνει το Reuters.

Οι επιθέσεις έπληξαν περισσότερο τις ενεργειακές εγκαταστάσεις στις δυτικές περιοχές, δήλωσε η πρωθυπουργός Γιούλια Σβιριντένκο.

Η Πολωνία, μέλος του ΝΑΤΟ που συνορεύει με τη δυτική Ουκρανία, δήλωσε ότι πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη απογειώθηκαν για την προστασία του πολωνικού εναέριου χώρου μετά τις ρωσικές επιθέσεις σε περιοχές κοντά στα σύνορα.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία είχε στοχεύσει τουλάχιστον 13 περιοχές, ενώ οι Ουκρανοί ετοιμάζονται να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα με τις οικογένειές τους, σε μια επίθεση που έδειξε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν δεν έχει πάρει στα σοβαρά τις ειρηνευτικές συνομιλίες.

«Ο Πούτιν εξακολουθεί να μην μπορεί να αποδεχτεί ότι πρέπει να σταματήσει να σκοτώνει», έγραψε ο Ζελένσκι στο X. «Και αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος δεν ασκεί αρκετή πίεση στη Ρωσία. Τώρα είναι η ώρα να αντιδράσουμε».

Ο Ζελένσκι δηλώνει ότι η Ρωσία εξαπέλυσε μια «μαζική» νυχτερινή επίθεση κατά της Ουκρανίας, χρησιμοποιώντας περισσότερα από 600 drones και 30 πυραύλους.

Ο Ουκρανός πρόεδρος είχε προειδοποιήσει τη Δευτέρα για μαζικές επιθέσεις της Ρωσίας το τριήμερο των Χριστουγέννων (23-25).



Σκοτώθηκε μικρό παιδί

Ένα τετράχρονο παιδί σκοτώθηκε στην κεντρική περιοχή Ζιτόμιρ, ένα άλλο άτομο στο Χμελνίτσκι στη δυτική Ουκρανία και ένα τρίτο άτομο έξω από την ουκρανική πρωτεύουσα Κίεβο, όπου τοπικοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι τουλάχιστον πέντε άτομα τραυματίστηκαν.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι επιτέθηκε σε ενεργειακές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Ουκρανίας και κατέλαβε δύο χωριά κατά μήκος της γραμμής του μετώπου στην Ουκρανία. Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από το Κίεβο, το οποίο συχνά αμφισβητεί τις ρωσικές αναφορές για εδαφικές κατακτήσεις.

Μια ουκρανική νυχτερινή επίθεση με drones προκάλεσε πυρκαγιά σε βιομηχανική εγκατάσταση στην περιοχή Σταυρόπολη της νότιας Ρωσίας, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιοχής, Βλαντιμίρ Βλαντιμίροφ. Οι αρχές ανέφεραν επίσης πυρκαγιά στον αγωγό τροφοδοσίας πετρελαίου στο λιμάνι του Ταμάν στην περιοχή Κρασνοντάρ, λέγοντας ότι είχε σβήσει.

Η ουκρανική πολεμική αεροπορία ανέφερε ότι η Ρωσία είχε εκτοξεύσει 635 drones και 38 πυραύλους, οι περισσότεροι από τους οποίους είχαν καταρριφθεί.

Το υπουργείο Ενέργειας της Ουκρανίας ανέφερε ότι όλες οι περιοχές αντιμετώπιζαν έκτακτες διακοπές ρεύματος, προσθέτοντας ότι σχεδόν όλοι οι καταναλωτές στις δυτικές περιοχές Ρίβνε, Τερνόπιλ και Χμελνίτσκι δεν είχαν ρεύμα νωρίς την Τρίτη.

Κρίσιμες ενεργειακές υποδομές υπέστησαν ζημιές στις περιοχές Τσερνίγιβ, Λβιβ και Οδησσό, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Η ιδιωτική εταιρεία ενέργειας DTEK ανέφερε ότι ένα από τα θερμοηλεκτρικά της εργοστάσια υπέστη ζημιές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.