Υεμένη: Οι Χούθι και η κυβέρνηση κατέληξαν σε συμφωνία για την ανταλλαγή σχεδόν 3.000 αιχμαλώτων

Οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθι και η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης κατέληξαν σε συμφωνία για την ανταλλαγή αιχμαλώτων που αφορά περίπου 3.000 ανθρώπους από τα δύο στρατόπεδα, δήλωσαν σήμερα αξιωματούχοι των δύο πλευρών.

Η κυβέρνηση κατέληξε σε συμφωνία με τους Χούθι η οποία θα επιτρέψει την απελευθέρωση «χιλιάδων» αιχμαλώτων πολέμου, όπως ανακοίνωσε ο Ματζίντ Φανταΐλ, μέλος της κυβερνητικής αποστολής που είναι υπεύθυνη για τις διαπραγματεύσεις για την ανταλλαγή αιχμαλώτων.

«Υπογράψαμε σήμερα συμφωνία με την άλλη πλευρά για να τεθεί σε εφαρμογή μια μεγάλης κλίμακας ανταλλαγή αιχμαλώτων η οποία θα αφορά 1.700 από τους δικούς αιχμαλώτους με αντάλλαγμα 1.200 από τους δικούς τους, εκ των οποίων 7 Σαουδάραβες και 23 Σουδανούς», δήλωσε ο Αμπντελκαντέρ αλ-Μουρτάντα, επικεφαλής της αποστολής των Χούθι για τους αιχμαλώτους, σε ανακοίνωση που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.