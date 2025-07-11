Ο Ντόναλντ Τραμπ αλλάζει τακτική στο ουκρανικό καθώς οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις δεν προχωρούν, σχεδιάζοντας να πουλήσει όπλα στους συμμάχους του ΝΑΤΟ, με την προϋπόθεση ότι θα τα δώσουν στη συνέχεια στην Ουκρανία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται πως απογοητεύεται όλο και περισσότερο από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, και ενώ απέρριπτε σθεναρά την ιδέα της αποστολής όπλων στην Ουκρανία, εν μέρει για να αποφύγει την προσωπική εμπλοκή στη σύγκρουση, αλλάζει πολιτική.

Ο Τραμπ επιβεβαίωσε τα σχέδια σε συνέντευξή του στο NBC News την Πέμπτη, ενώ δύο αξιωματούχοι της αμερικανικής κυβέρνησης ανέφεραν πως δεν σημαίνει πως εξοπλίζει τώρα την Ουκρανία.

«Ο πρόεδρος στέλνει αμυντικά όπλα στο ΝΑΤΟ και το ΝΑΤΟ μπορεί να αποφασίσει τι θα κάνει με αυτά. Δεν στέλνουμε όπλα στην Ουκρανία», είπε ένας από τους αξιωματούχους στο Axios.

Αλλά ο ίδιος ο Τραμπ ανέφερε στο NBC ότι τα όπλα θα προορίζονται τελικά για την Ουκρανία. «Τα όπλα θα πάνε στο ΝΑΤΟ και στη συνέχεια το ΝΑΤΟ θα τα δώσει στην Ουκρανία. Το ΝΑΤΟ πληρώνει για αυτά τα όπλα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Δύο πηγές ανέφεραν στο Axios πως το σχέδιο του Τραμπ συζητήθηκε στην πρόσφατη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, με τους Ευρωπαίους και την Ουκρανία, ενώ μια πηγή ανέφερε πως μπορεί να περιλαμβάνονται και επιθετικά όπλα και όχι μόνο στήριξη της αεράμυνας.

Σημειώνεται πως ο Τραμπ επέτρεψε ορισμένες αποστολές όπλων στην Ουκρανία που είχαν εγκριθεί από τον Τζο Μπάιντεν, αλλά δεν ενέκρινε κανένα νέο πακέτο από όταν επέστρεψε στον Λευκό Οίκο καθώς δεν ήθελε να εμπλακεί στον πόλεμο.

Μάλιστα, πως επί μήνες έκανε επιθέσεις στον πρώην πρόεδρο Μπάιντεν που ξόδεψε δισεκατομμύρια για την Ουκρανία.

Τώρα, εκτιμάται πως ίσως ισχυριστεί πως δεν επαναλαμβάνει τα ίδια λάθη καθώς πουλάει τα όπλα, αντί να τα παρέχει ως βοήθεια, ενώ οι ειρηνευτική διαδικασία είναι στον πάγο.

Χτες, Πέμπτη, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επανεκκίνηση της στρατιωτικής βοήθειας από τις ΗΠΑ, τονίζοντας ότι το Κίεβο διαθέτει πλέον χρονοδιάγραμμα και λεπτομέρειες για τις επικείμενες παραδόσεις οπλικών συστημάτων. Μάλιστα, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι η Γερμανία είναι έτοιμη να καλύψει το κόστος για δύο συστήματα Patriot και η Νορβηγία για ένα.

