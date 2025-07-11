Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε στο NBC News χθες Πέμπτη πως σκοπεύει να προχωρήσει σε «σημαντική ανακοίνωση» σχετικά με τη Ρωσία την ερχόμενη Δευτέρα (14η Ιουλίου), χωρίς να διευκρινίσει τι ακριβώς έχει κατά νου.

Τις τελευταίες ημέρες, ο ρεπουμπλικάνος έχει εκφράσει επανειλημμένα τη δυσαρέσκειά του για τη στάση του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία.

«Νομίζω πως θα έχω μια σημαντική ανακοίνωση να κάνω για τη Ρωσία τη Δευτέρα», είπε ο κ. Τραμπ σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο, αποφεύγοντας να γίνει πιο συγκεκριμένος.

Πηγή: skai.gr

