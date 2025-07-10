Η Βρετανία ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι όταν τερματιστούν οι εχθροπραξίες στην Ουκρανία, η «Συμμαχία των Προθύμων» θα αναλάβει να διασφαλίσει τον εναέριο χώρο της χώρας, να ενισχύσει την ασφάλεια στη θάλασσα και να ανασυγκροτήσει τις χερσαίες δυνάμεις της.

Ειδικότερα, μετά την τριήμερη επίσημη επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν στη Βρετανία, το Λονδίνο τόνισε ότι οι προετοιμασίες για την επόμενη μέρα του πολέμου στην Ουκρανία θα πρέπει να συνεχιστούν «σε σταθερή και διαρκή βάση, σαν να πρόκειται για επιχειρησιακή κανονικότητα», ώστε να είναι δυνατή η άμεση ανάπτυξη δυνάμεων τις πρώτες ημέρες μετά τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Στο πλαίσιο αυτό, οι δύο ηγέτες πραγματοποίησαν τηλεδιάσκεψη με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, διεθνείς ηγέτες και Αμερικανούς αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων ο Ειδικός Απεσταλμένος του Τραμπ, Στρατηγός Κιθ Κέλογκ, καθώς και οι Γερουσιαστές Λίντσεϊ Γκράχαμ και Ρίτσαρντ Μπλούμενθαλ.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών συμφωνήθηκε ότι το αρχηγείο της «Συμμαχίας των Προθύμων» θα εδρεύει στο Παρίσι και θα τελεί υπό την κοινή ηγεσία Βρετανίας και Γαλλίας, με αποστολή τον συντονισμό όλων των τακτικών και επιχειρησιακών διαδικασιών. Μετά τους πρώτους 12 μήνες, η έδρα θα μεταφερθεί στο Λονδίνο.

Σύμφωνα με το Λονδίνο, το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία μελλοντικής συντονιστικής μονάδας στο Κίεβο.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, δήλωσε ότι «τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες θα εντείνουμε τη στήριξή μας ώστε η Ουκρανία να παραμείνει στη μάχη».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.