Πάνω από 30 επιφανείς Βρετανοί πολιτικοί, νομικοί και άνθρωποι των Τεχνών και τον Γραμμάτων καταγγέλλουν με επιστολής τους στον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ το Βρετανικό Μουσείο ότι αποτελεί μέρος μιας «μυστικής» και «επιταχυνόμενης εκστρατείας» με στόχο την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα.

Οι 34 υπογράφοντες – ανάμεσά τους η πρώην πρωθυπουργός, Λιζ Τρας, ο ιστορικός δρ Ντέιβιντ Στάρκι και ο σερ Τζον Ρέντγουντ – αναφέρουν ότι πιστεύουν πως υπάρχει μία «μυστική διαπραγμάτευση», επικαλούμενοι μια «επιταχυνόμενη εκστρατεία για την απομάκρυνση των Γλυπτών από το Βρετανικό Μουσείο».

Το κείμενο σημειώνει ότι ορισμένοι επίτροποι του Βρετανικού Μουσείου «ενδέχεται να χρειαστεί να επανεξετάσουν τη θέση τους» και καλεί να σταματήσουν τις οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα, αλλιώς θα βρεθούν αντιμέτωποι τον κίνδυνο νομικών προσφυγών.

Οι 34 υπογράφοντες της επιστολής προειδοποιούν ακόμα ότι «διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν νομική συμβουλή σχετικά με τον καλύτερο τρόπο προστασίας των συμφερόντων του βρετανικού κοινού», συμπεριλαμβανομένης της «επιδίωξης ασφαλιστικών μέτρων για τη διακοπή οποιωνδήποτε τρεχουσών ή μελλοντικών διαπραγματεύσεων μέχρι να ενημερωθούν πλήρως οι δικαιούχοι (το βρετανικό κοινό)».

Η επιστολή, την οποία δημοσιεύει αποκλειστικά το Sky News, στάλθηκε επίσης την υπουργό Πολιτισμού Λίζα Νάντι και τους επιτρόπους του Βρετανικού Μουσείου.

Η επιστολή έχει συνταχθεί από την δεξιά ομάδα Great British PAC, με επικεφαλής την ακτιβίστρια των Συντηρητικών Claire Bullivant και τον πρώην αναπληρωτή συν-ηγέτη των Μεταρρυθμιστών Ben Habib.



Πηγή: skai.gr

