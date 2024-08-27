Ρωσία: Η Ουκρανία δεν μπορεί να σχεδίασε μόνη της την εισβολή στο Κουρσκ

Ο διευθυντής της ρωσικής υπηρεσίας κατασκοπείας Σεργκέι Ναρίσκιν δήλωσε σήμερα πως η Μόσχα δεν πιστεύει ότι η Ουκρανία σχεδίασε μόνη της την εισβολή στη δυτική ρωσική περιφέρεια Κουρσκ, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣΣ.

Η Ρωσία έχει πει, χωρίς να παράσχει αποδείξεις, πως οι Ηνωμένες Πολιτείες βοήθησαν το Κίεβο να εξαπολύσει την αιφνιδιαστική επίθεσή του στο ρωσικό έδαφος στις 6 Αυγούστου.

Στο μεταξύ, ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν το χωριό Ορλίφκα, περίπου 15 χλμ. από την πόλη Ποκρόφσκ, σημαντικό κόμβο εφοδιασμού για τα ουκρανικά στρατεύματα στην ανατολική περιφέρεια του Ντονέτσκ, μετέδωσε το TASS, επικαλούμενο το υπουργείο Άμυνας.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε επίσης πως οι δυνάμεις του πραγματοποίησαν πλήγμα με όπλο υψηλής ακρίβειας στην Ουκρανία στη διάρκεια της νύχτας, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Το Reuters σημειώνει ότι δεν μπορεί να επιβεβαιώσει από ανεξάρτητη πηγή πληροφορίες που αφορούν το πεδίο της μάχης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.