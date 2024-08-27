Η τουρκική κρατική τηλεόραση TRT μετέδωσε ότι ο κάμεραμαν της αραβόφωνης υπηρεσίας του δικτύου TRT Arabi τραυματίστηκε στη διάρκεια ισραηλινής επίθεσης στην πόλη Χαν Γιουνίς της Γάζας.

Σύμφωνα με την TRT, ο εικονολήπτης Μοχάμεντ Ζανίμ, μαζί με άλλους δημοσιογράφους, έμενε σε σκηνή έξω από το νοσοκομείο Νασρ και τραυματίστηκε από θραύσμα βλήματος που τον χτύπησε στο μάτι. Στον ίδιο χώρο έχουν βρει καταφύγιο και Παλαιστίνιοι πρόσφυγες.

Στη σχετική ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών αναφέρεται: «Οι επιθέσεις εναντίον των μελών της TRT στη Γάζα αποτελούν προσπάθειες Ισραήλ με τα αιματοβαμμένα χέρια να συγκαλύψει την αλήθεια. Στεκόμαστε στο πλευρό όλων των μελών του Τύπου που εργάζονται με όλες τους τις δυνάμεις για να δείξουν σε όλο τον κόσμο τη σκληρότητα του Ισραήλ. Μεταφέρουμε τις ευχές μας για περαστικά στους εργαζόμενους της TRT που τραυματίστηκαν στην τελευταία επίθεση και στην οικογένεια της TRT».

Υπενθυμίζεται ότι στις 18 Αυγούστου είχε τραυματιστεί ελαφριά από ισραηλινά πυρά στη Γάζα και ένας ρεπόρτερ της δημοσιογραφικής αποστολής της TRT Arabi στη Γάζα και προκλήθηκαν ζημιές στο όχημά του.

