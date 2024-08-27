Λονδίνο, Θανάση Γκαβός

Συνέντευξη Τύπου στον κήπο της Ντάουνινγκ Στριτ μία εβδομάδα πριν από την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής των Κοινοτήτων παραχώρησε ο σερ Κιρ Στάρμερ για να πει στους πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου πως η κατάσταση που κληρονόμησε από την κυβέρνηση των Συντηρητικών είναι χειρότερη από όσο περίμενε.

«Η κατάσταση είναι χειρότερη από όσο ποτέ φανταζόμασταν», είπε ο εδώ και σχεδόν οκτώ εβδομάδες πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου.

Επανέλαβε ότι η ανακαλύφθηκε «μαύρη τρύπα» 22 δισεκατομμυρίων λιρών στα δημόσια οικονομικά την οποία η προηγούμενη κυβέρνηση είχε αποκρύψει από το ανεξάρτητο Γραφείο Ευθύνης Προϋπολογισμού.

Στηλίτευσε δε ξανά την πρόκληση επεισοδίων από την άκρα δεξιά μετά από τη δολοφονία ανηλίκων στο Σάουθπορτ, λέγοντας αυτή τη φορά όμως πως αποκάλυψαν ένα βαθύ τραύμα στον κοινωνικό ιστό της χώρας, αποτέλεσμα μιας δεκαετίας «κατάπτωσης και διαίρεσης» υπό τους Τόρις.

Αποκάλυψε ότι δεν ήταν συνεχώς βέβαιος πως το σύστημα μπορούσε να ανταποκριθεί στα επεισόδια, λόγω των ελλείψεων στο σωφρονιστικό σύστημα ως αποτέλεσμα των ολιγωριών των Συντηρητικών.

Έκανε λόγο για «κοινωνική μαύρη τρύπα» που δημιούργησε η προηγούμενη κυβέρνηση επιπλέον της δημοσιονομικής μαύρης τρύπας. Εκτίμησε δε πως οι θύτες των εκτεταμένων επεισοδίων των αρχών του Αυγούστου γνώριζαν τα προβλήματα στο ποινικό και σωφρονιστικό σύστημα και θεώρησαν ότι δε θα πλήρωναν για τις πράξεις τους.

Τόνισε πως η αλλαγή την οποία έχει υποσχεθεί η κυβέρνησή του δε θα γίνει εν μία νυκτί, προειδοποιώντας χαρακτηριστικά πως «τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα πριν γίνουν καλύτερα».

Για παράδειγμα, είπε, υποχρεώθηκε να απελευθερώσει κάποιους κρατούμενους πρόωρα για να αδειάσουν θέσεις κελιών στις φυλακές για τους ταραξίες του Αυγούστου.

«Έχουμε λάβει τη δύσκολη απόφαση να φτιάξουμε τα δημόσια οικονομικά ώστε εν τέλει όλοι να ωφεληθούν», είπε ο κ. Στάρμερ, προσθέτοντας πως «ο προϋπολογισμός του Οκτωβρίου θα είναι επώδυνος, δεν έχουμε άλλη επιλογή».



