Ζούκερμπεργκ: Η κυβέρνηση Μπάιντεν πίεσε τη Meta να λογοκρίνει δημοσιεύματα για την Covid

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Meta, Μαρκ Ζούκερμπεργκ, ισχυρίστηκε ότι ανώτεροι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Μπάιντεν πίεσαν την εταιρεία του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να λογοκρίνουν περιεχόμενο σχετικά με την COVID-19 κατά τη διάρκεια της πανδημίας, προσθέτοντας ότι δεν θα επέτρεπε να συμβεί αυτό ξανά.

Σε επιστολή με ημερομηνία 26 Αυγούστου, ο Ζούκερμπεργκ είπε στη δικαστική επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ ότι μετάνιωσε που δεν μίλησε για την πίεση που δέχτηκε νωρίτερα, καθώς και για ορισμένες αποφάσεις που είχε λάβει ο ιδιοκτήτης του Facebook, του Instagram και του WhatsApp σχετικά με την αφαίρεση συγκεκριμένου περιεχομένου.

«Το 2021, ανώτεροι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Μπάιντεν, συμπεριλαμβανομένου του Λευκού Οίκου, πίεσαν επανειλημμένα τις ομάδες μας για μήνες να λογοκρίνουν συγκεκριμένο περιεχόμενο σχετικά με την COVID-19, συμπεριλαμβανομένου χιουμοριστικού και σατιρικού», έγραψε ο Ζούκερμπεργκ στην επιστολή, η οποία αναρτήθηκε από την Επιτροπή Δικαιοσύνης στη σελίδα της στο Facebook.

«Αισθάνομαι έντονα ότι δεν πρέπει να θέτουμε σε κίνδυνο τα πρότυπα περιεχομένου μας λόγω της πίεσης από οποιαδήποτε διοίκηση προς οποιαδήποτε κατεύθυνση – και είμαστε έτοιμοι να το απωθήσουμε αν συμβεί ξανά κάτι τέτοιο», ανέφερε επίσης ο ιδρυτής του Facebook και διευθύνων σύμβουλος της Meta.

Πηγή: skai.gr

