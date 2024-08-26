Ζελένσκι: Ο ουκρανικός στρατός προωθείται στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ, κατέλαβε δύο χωριά

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Κυριακή ότι ο στρατός προωθείται στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ και ότι κατέλαβε δύο χωριά, δύο και πλέον εβδομάδες μετά την έναρξη της ουκρανικής επίθεσης.

"Μόλις μίλησα με τον αρχηγό του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας Ολεκσάντρ Σίρσκι και τα στρατεύματά μας προωθούνται στην περιφέρεια Κουρσκ. Από ένα έως τρία χιλιόμετρα. Έχουμε πάρει τον έλεγχο δύο ακόμη χωριών", είπε ο Ζελένσκι στο καθημερινό μήνυμά του, προσθέτοντας ότι μάχες "συνεχίζονται σε ένα άλλο χωριό".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

