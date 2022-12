Τεράστια έκρηξη σε εμπορικό κέντρο σε προάστιο της Μόσχας - Βίντεο

Πυρκαγιά ξέσπασε τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή και μαίνεται, σε χώρο εμπορικού κέντρου με έκταση «7.000 τετραγωνικών μέτρων» σε προάστιο της Μόσχας, με τη ρωσική πυροσβεστική να προσπαθεί να την ελέγξει, ανακοίνωσε το υπουργείο αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

massive fire inside the Mega Khimki shopping center, #Moscow The burning area increased to 17 thousand square meters. #Fire #MegaKhimki #Russia #Moscow pic.twitter.com/o2NiCRP0x0

Δυνάμεις της πυροσβεστικής «δίνουν μάχη για να ελέγξουν πυρκαγιά σε επιφάνεια 7.000 τετραγωνικών μέτρων στην περιφέρεια της Μόσχας», ανέφερε το υπουργείο αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της Ρωσίας μέσω της πλατφόρμας Telegram. Η πυρκαγιά μαίνεται στο εμπορικό κέντρο Mega Khimki, στο προάστιο Χίμκι, βόρεια της ρωσικής πρωτεύουσας.

#UPDATE : It is reported that a manufacturing plant for the production of Nortec tires caught fire. The fire area is about 1000 m².#Moscow #Russia #Russian #fire #Nortec #news #Viral #Russland



TELEGRAM JOIN 👉 https://t.co/anmxTr9HCh pic.twitter.com/DJF0XGk1Wh