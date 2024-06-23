Η Ρωσία δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ευθύνονται για την ουκρανική επίθεση στη χερσόνησο της Κριμαίας, που προστέθηκαν από τη Ρωσία, με πέντε πυραύλους προμηθευμένους από τις ΗΠΑ, που σκότωσαν τουλάχιστον πέντε άτομα, συμπεριλαμβανομένων τριών παιδιών, και τραυμάτισαν άλλα 124.

Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι τέσσερις από τους πυραύλους του Συστήματος Τακτικών Πυραύλων Στρατού (ATACMS), καταρρίφθηκαν από συστήματα αεράμυνας και τα πυρομαχικά ενός πέμπτου πυραύλου εξερράγησαν στον αέρα.

Το Υπουργείο δήλωσε ότι οι Αμερικανοί ειδικοί είχαν ορίσει τις συντεταγμένες πτήσεις των δορυφόρων με τις βασικές πληροφορίες από τους αμερικανικούς κατασκοπευτικούς δορυφόρους, πράγμα που σημαίνει ότι η Ουάσιγκτον ήταν άμεσα υπεύθυνη.

«Την ευθύνη για την εκ προθέσεως πυραυλική επίθεση στους πολίτες της Σεβαστούπολης φέρει πάνω απ' όλα η Ουάσιγκτον, που προμήθευσε αυτά τα όπλα στην Ουκρανία, και το καθεστώς του Κιέβου, από το έδαφος του οποίου πραγματοποιήθηκε αυτή η επίθεση», ανέφερε το υπουργείο.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες άρχισαν να προμηθεύουν την Ουκρανία με πυραύλους μεγαλύτερης εμβέλειας ATACMS, που έχουν εμβέλεια 300 χιλιομέτρων, νωρίτερα φέτος.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει αμέσως τις αναφορές του πεδίου μάχης από καμία πλευρά.

Τηλεοπτικά πλάνα στη ρωσική κρατική τηλεόραση έδειξαν ανθρώπους να τρέχουν από μια παραλία και μερικούς να μεταφέρονται σε ξαπλώστρες.

Οι αρχές που έχουν εγκατασταθεί από τη Ρωσία στην Κριμαία δήλωσαν ότι θραύσματα πυραύλων έπεσαν λίγο μετά το μεσημέρι κοντά σε μια παραλία στη βόρεια πλευρά της πόλης της Σεβαστούπολης, όπου οι ντόπιοι έκαναν διακοπές.

Τουλάχιστον 124 τραυματίστηκαν, δήλωσε ο Ρώσος υπουργός Υγείας Μιχαήλ Μουράσκο. Μεταξύ των τραυματιών ήταν 27 παιδιά, εκ των πέντε ήταν σε σοβαρή κατάσταση, ανέφεραν οι αρχές.

Η Ρωσία απαντά

Η Ρωσία θα απαντήσει στην επίθεση της Κυριακής, δήλωσε το Υπουργείο Άμυνας, χωρίς να επεκταθεί. Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι ο Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ήταν «σε συνεχή επαφή με τον στρατό» από την επίθεση στη Σεβαστούπολη.

Ούτε η Ουκρανία ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν σχολιάσει την επίθεση, η οποία έγινε την ημέρα που η Ουκρανία ανέφερε ότι ένα άτομο σκοτώθηκε και άλλα δέκα τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις στην ανατολική ουκρανική πόλη Χάρκοβο.

Η Ρωσία προσάρτησε την Κριμαία το 2014 και τώρα θεωρεί τη χερσόνησο της Μαύρης Θάλασσας ως αναπόσπαστο μέρος της επικράτειάς της, αν και το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου τη θεωρεί ακόμη ως μέρος της Ουκρανίας.

Ο Πούτιν κατηγορεί επανειλημμένα τις ΗΠΑ ότι η Ουκρανία για να υπονομεύσει την ασφάλεια της Ρωσίας, κάτι που το Κίεβο και οι δυτικοί σύμμαχοι του αρνούνται και έχει προειδοποιήσει για αυξανόμενους κινδύνους άμεσης αντιπαράθεσης μεταξύ της Μόσχας και της ΝΑΤΟικής συμμαχίας στην ηγεσία των ΗΠΑ.

Ο Πούτιν έστειλε δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου 2022, σε αυτό που χαρακτήρισε ως αμυντική κίνηση κατά της εχθρικής και επιθετικής Δύσης. Η Ουκρανία και η Δύση λένε ότι η Ρωσία διεξάγει έναν ιμπεριαλιστικού τύπου πόλεμο επιθετικότητας και προσπάθεια αρπαγής εδαφών.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.