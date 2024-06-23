Η Ουκρανία ισχυρίζεται ότι κατέστρεψε ρωσική βάση με drones

Η Ουκρανία λέει ότι οι δορυφορικές εικόνες δείχνουν την καταστροφή μιας ρωσικής αποθήκης που χρησιμοποιήθηκε για την εκτόξευση ιρανικών drones και για την εκπαίδευση δοκίμων.

Οι φωτογραφίες, που δημοσιεύτηκαν από το Πολεμικό Ναυτικό της Ουκρανίας, ακολουθούν αναφορές για μια τεράστια έκρηξη κοντά σε ρωσικό αεροδρόμιο στη νότια περιοχή του Κρασνοντάρ.

WATCH - 🔥Nearby, a base containing many Shahed-136 tactical drones of the radical Islamic terrorist dictatorship of Iran and motorcyclists of the Russian terrorist state army was burned down due to attacks. fair Tactical drones and missiles of the Ukrainian armed forces.💥🇷🇺🔥 pic.twitter.com/MIHJEM4Wvf — vanhoa (@vanhoa2272) June 23, 2024

Η Μόσχα, σύμφωνα με το BBC, δεν έχει σχολιάσει ακόμη τις αναφορές, αλλά είπε ότι κατέρριψε μια σειρά από drones στην περιοχή τη νύχτα της Παρασκευής.

Αξιωματούχοι του Πολεμικού Ναυτικού στο Κίεβο δήλωσαν ότι αρκετοί εκπαιδευτές και δόκιμοι που μαθαίνουν να χειρίζονται τα ιρανικά drones Shahed σκοτώθηκαν από την επίθεση, η οποία, όπως είπαν, συνέβη το βράδυ της Παρασκευής.

Σε ανάρτηση στο Telegram, αξιωματούχοι του Πολεμικού Ναυτικού στο Κίεβο ανέφεραν ότι η επιχείρηση σχεδιάστηκε και διεξήχθη σε συνεργασία με τις ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Η βάση βρισκόταν στην Αζοφική Θάλασσα απέναντι από την κατεχόμενη ουκρανική πόλη Μαριούπολη, έδειξαν στοιχεία από την Planet Labs, εταιρεία με έδρα τις ΗΠΑ που τράβηξε τις φωτογραφίες.

«Νέες δορυφορικές εικόνες επιβεβαιώνουν την καταστροφή, τη νύχτα της 21ης ​​Ιουνίου, των εγκαταστάσεων αποθήκευσης και προετοιμασίας Shahed-136/Geran-2, κτιρίων εκπαίδευσης, σημείων ελέγχου και επικοινωνίας αυτών των UAV που βρίσκονται στην επικράτεια του Κρασνοντάρ», έγραψαν αξιωματούχοι του ναυτικού σε ανάρτησή τους στο Facebook.

Οι φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνονται να δείχνουν δύο μεγάλες αποθήκες που διχοτομούνται από έναν δρόμο βορρά-νότου στις 11 Απριλίου. Μεταγενέστερες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν το Σάββατο έδειξαν ότι η μία από τις αποθήκες έχει καταστραφεί ολοσχερώς, ενώ η άλλη έχει υποστεί σημαντικές ζημιές.

Η Ρωσία ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι κατέρριψε 114 drones κατά τη διάρκεια ουκρανικής επίθεσης σε διυλιστήρια πετρελαίου και στρατιωτικούς στόχους στο νότιο τμήμα της χώρας. Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ένα άτομο σκοτώθηκε από πτώση συντριμμιών, αλλά δεν ανέφεραν την επίθεση στη βάση του drone.

Το Σάββατο αξιωματούχοι που έχουν εγκατασταθεί από τη Ρωσία στην κατεχόμενη Κριμαία δήλωσαν ότι τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά, σκοτώθηκαν σε επίθεση ουκρανικών πυραύλων.

Ο Mikhail Razvozhaev, ο οποίος διορίστηκε από τη Μόσχα ως περιφερειακός κυβερνήτης το 2020, είπε ότι σχεδόν 100 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι πέντε βλήματα καταστράφηκαν από την αεράμυνα, αλλά τα συντρίμμια από τις αναχαιτίσεις έπεσαν σε παράκτιες περιοχές.

Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι πύραυλοι ήταν αμερικανικής κατασκευής ATACMS, οι οποίοι είναι ικανοί να χτυπήσουν βαθιά σε εδάφη που ελέγχονται από τη Ρωσία.

Σε άλλο σημείο, ο κυβερνήτης της περιφέρειας Μπέλγκοροντ της Ρωσίας είπε ότι περαιτέρω επιθέσεις με drones της Ουκρανίας τη νύχτα της Κυριακής άφησαν πίσω τους ένα άτομο νεκρό και τρεις άλλους τραυματίες.

Ο Βιάτσεσλαβ Γκλάντκοφ είπε ότι ένα από τα drones κατέστρεψε ένα χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων στο Γκραιβορόν, περίπου έξι χιλιόμετρα (3,7 μίλια) από τα ουκρανικά σύνορα.

Εν τω μεταξύ, αξιωματούχοι στο Κίεβο δήλωσαν ότι δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν και δεκάδες κτίρια κατοικιών υπέστησαν ζημιές σε επίθεση με ρωσικό πύραυλο και drone στην ουκρανική πρωτεύουσα το βράδυ του Σαββάτου.

Ο Ruslan Kravchenko, επικεφαλής της περιφερειακής διοίκησης του Κιέβου, είπε ότι άνθρωποι τραυματίστηκαν από πτώση συντριμμιών. Σημείωσε ότι έξι πύργοι, 20 ιδιωτικές κατοικίες και πολλά καταστήματα υπέστησαν ζημιές κατά την επίθεση.

Η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε δύο από τους τρεις πυραύλους που εκτόξευσε η Ρωσία προς την περιοχή του Κιέβου.

Κατά τη νυχτερινή του ομιλία από την πρωτεύουσα, ο Πρόεδρος Volodymyr Zelensky ανανέωσε για άλλη μια φορά την έκκλησή του προς τα δυτικά έθνη να προμηθεύσουν νέα αεράμυνα στην Ουκρανία, ζητώντας συγκεκριμένα συστήματα Patriot κατασκευασμένα από εμάς.

«Η Ουκρανία χρειάζεται τις απαραίτητες δυνάμεις και μέσα για να καταστρέψει τους φορείς αυτών των βομβών, ιδιαίτερα τη ρωσική πολεμική αεροπορία όπου και αν βρίσκεται», είπε.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.