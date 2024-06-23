Λογαριασμός
Ακυβέρνητο πλέει το πλοίο που κτυπήθηκε ανοιχτά της Υεμένης από τους Χούθι - Το εγκατέλειψαν ο καπετάνιος και το πλήρωμα

Το πλήρωμα παραλήφθηκε από άλλο σκάφος - Το πλοίο βρισκόταν 96 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Νισχτούν της Υεμένης

Υεμένη

 Ο βρετανικός φορέας ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO ανακοίνωσε σήμερα ότι ο καπετάνιος και το πλήρωμα ενός εμπορικού πλοίου που έπλεε 96 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Νισχτούν της Υεμένης υποχρεώθηκαν να το εγκαταλείψουν καθώς το πλοίο άρχισε να πλημμυρίζει.

Το πλήρωμα παραλήφθηκε από άλλο σκάφος, ενώ το εγκαταλειφθέν πλοίο πλέει ακυβέρνητο, όπως διευκρινίζεται.

Νωρίτερα, ο UKMTO ανακοίνωσε ότι είχε δεχτεί σήμα κινδύνου από το εμπορικό πλοίο και ότι ερευνούσε το περιστατικό.

Οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν Υεμενίτες αντάρτες Χούθι εξαπολύουν επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και με πυραύλους σε εκείνη τη θαλάσσια περιοχή από τον Νοέμβριο λέγοντας ότι ενεργούν σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους για τον πόλεμο που διεξάγει το Ισραήλ στη Γάζα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Χούθι. Υεμένη
