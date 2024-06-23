Ρωσία: Δύο νεκροί και 22 τραυματίες από επίθεση στη Σεβαστούπολη - Ένας νεκρός στο Μπέλγκοροντ

Δύο άνθρωποι, ανάμεσά τους και ένα δίχρονο παιδί, σκοτώθηκαν σήμερα και άλλοι 22 τραυματίστηκαν από επίθεση με πυραύλους που εξαπέλυσαν οι ουκρανικές δυνάμεις στη Σεβαστούπολη της Κριμαίας, την ουκρανική χερσόνησο που προσαρτήθηκε το 2014 από τη Ρωσία, ανακοίνωσε στο Telegram ο κυβερνήτης που έχει διορίσει η Μόσχα, ο Μιχαήλ Ραζβοζάγεφ.

Αυτή η πόλη - λιμάνι γίνεται τακτικά στόχος, ιδίως επειδή στεγάζει το αρχηγείο του ρωσικού στόλου στη Μαύρη Θάλασσα. Η Κριμαία αποτελεί σημαντικό υλικοτεχνικό κόμβο για τον ρωσικό στρατό.

Νωρίτερα, ο κυβερνήτης είπε ότι η αντιαεροπορική άμυνα απέκρουσε μια «επίθεση με πυραύλους», καταστρέφοντας «πέντε εναέριους στόχους».

«Αλλά τα συντρίμμια από τους καταρριφθέντες στόχους έπεσαν σε παράκτιες περιοχές», πρόσθεσε.

Ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη προκάλεσαν επίσης έναν νεκρό και τρεις τραυματίες σε μια πόλη στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγκοροντ, πολύ κοντά στα ουκρανικά σύνορα, δήλωσε σήμερα ο κυβερνήτης Βιάτσεσλαβ Γκλάντκοφ.

«Ένας πολίτης σκοτώθηκε» στο Γκραϊβορόν, έγραψε ο ίδιος στο Telegram, υποστηρίζοντας ότι ένα από τα drones είχε εκραγεί σε ένα χώρο στάθμευσης.

Άλλα drones στο κέντρο της πόλης τραυμάτισαν δύο άνδρες, οι οποίοι νοσηλεύτηκαν, καθώς και μια γυναίκα στο μπαλκόνι ενός διαμερίσματος, πρόσθεσε.

Η περιοχή του Μπέλγκοροντ είναι τακτικά στόχος ουκρανικών επιδρομών με το Κίεβο να ισχυρίζεται ότι αμύνεται από τις ρωσικές επιθέσεις στο έδαφός του.

Την άνοιξη, το Γκραϊβορόν, που βρίσκεται μόλις έξι χιλιόμετρα από τα σύνορα, δέχτηκε επίσης εισβολές από ένοπλους εθελοντές που παρουσιάζονταν ως Ρώσοι κατά του Κρεμλίνου με έδρα την Ουκρανία.

Ο ρωσικός στρατός ισχυρίστηκε ότι απέκρουσε αυτές τις επιθέσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

