Ισραηλινοί στρατιώτες έδεσαν έναν τραυματισμένο Παλαιστίνιο στο καπό ενός στρατιωτικού οχήματος στη διάρκεια στρατιωτικής επιχείρησης στη Δυτική Όχθη.

Οι Δυνάμεις Αμυνας του Ισραήλ (IDF) επιβεβαίωσαν σήμερα το περιστατικό, μια ημέρα αφότου συνέβη, προκαλώντας την οργή των χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Δείτε το βίντεο:

JENIN: Israeli forces tied an injured Palestinian man to the hood of their vehicle, using him as a human shield during a raid in the Occupied West Bank city. pic.twitter.com/wht3rBVuhX — Hamdah Salhut (@hamdahsalhut) June 22, 2024

Ένα βίντεο που κυκλοφόρησε ευρέως στα social media δείχνει το τζιπ με τον άνδρα δεμένο πάνω στο καπό να περνάει μπροστά από δύο ασθενοφόρα.

Οι στρατιώτες κατηγορήθηκαν ότι κακομεταχειρίστηκαν τον τραυματισμένο άνδρα χρησιμοποιώντας τον ως "ανθρώπινη ασπίδα" στη διάρκεια της επιχείρησης.

Οι IDF ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους ότι οι στρατιώτες εκτελούσαν "επιχειρήσεις αντιτρομοκρατίας για να συλλάβουν καταζητούμενους υπόπτους" στην ευρύτερη περιοχή της Τζενίν.

"Τρομοκράτες άνοιξαν πυρ εναντίον των στρατιωτών της IDF, οι οποίοι απάντησαν πυροβολώντας. Στη διάρκεια της ανταλλαγής πυροβολισμών ένας από τους υπόπτους τραυματίστηκε και συνελήφθη", ανέφερε η IDF.

"Κατά παράβαση των διαταγών και των τυπικών διαδικασιών των επιχειρήσεων ο ύποπτος συνελήφθη από τις δυνάμεις ενώ βρισκόταν δεμένος πάνω σε ένα όχημα. Η συμπεριφορά των στρατιωτών στο βίντεο που δείχνει το περιστατικό δεν συνάδει με τις αξίες της IDF. Το περιστατικό θα διερευνηθεί και θα αντιμετωπιστεί αναλόγως", ανέφερε ο στρατός.

Ο ύποπτος μεταφέρθηκε στην Ερυθρά Ημισέληνο για να λάβει ιατρική βοήθεια, πρόσθεσε ο στρατός.

Ο ισραηλινός στρατός πραγματοποιεί κατ΄επανάληψη επιδρομές στη Τζενίν, η οποία θεωρείται προπύργιο των Παλαιστίνιων ενόπλων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

