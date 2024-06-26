Ρωσία: Εργαζόμαστε για μια μεγάλη συμφωνία με το Ιράν

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε σήμερα ότι η Μόσχα εργάζεται για μια μεγάλη, όπως είπε, συνθήκη με το Ιράν.

Το σχόλιο της φαίνεται να παραπέμπει σε μια συνολική διμερή συμφωνία συνεργασίας που έχει συζητεί μεταξύ Τεχεράνης και Μόσχας.

Τον Ιανουάριο, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών είχε αναφέρει ότι μια νέα διακρατική συνθήκη που ανταποκρίνεται στην «άνευ προηγουμένου ανάκαμψη» στους δεσμούς Ρωσίας –Ιράν, βρίσκεται στο τελικό στάδιο της συμφωνίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.