Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα πως ο διορισμός του Μαρκ Ρούτε επικεφαλής του ΝΑΤΟ είναι απίθανο να αλλάξει τη συνολική στάση της συμμαχίας, την οποία η Ρωσία θεωρεί «εχθρική».

«Λίγες πιθανότητες υπάρχουν η επιλογή αυτή να μπορέσει να αλλάξει το παραμικρό στη γενική γραμμή του ΝΑΤΟ», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ. «Αυτή τη στιγμή, η συμμαχία αυτή είναι εχθρική απέναντί μας», πρόσθεσε.

Εξάλλου ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαιρέτισε το διορισμό του Ρούτε κάνοντας λόγο για έναν «ισχυρό ηγέτη που σέβεται τις αρχές».

«Ξέρω ότι ο Μαρκ Ρούτε είναι ένας ισχυρός ηγέτης που σέβεται τις αρχές, ο οποίος επέδειξε επανειλημμένα αποφασιστικότητα και όραμα στη διάρκεια των τελευταίων ετών», δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας μέσω της X.

Congratulations to @MinPres Mark Rutte on the Allies’ decision to appoint him as the next Secretary General of NATO.



When Mr. Rutte takes over this post from @JensStoltenberg in October, we anticipate that our joint work to ensure the protection of people and freedom throughout… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 26, 2024

Λίγο νωρίτερα η ουκρανική προεδρία είχε εκφράσει την ικανοποίησή της για το διορισμό του Ολλανδού πρωθυπουργού στη θέση του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ, υπογραμμίζοντας τον κρίσιμης σημασίας ρόλο του στην αντιμετώπιση της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

«Συγχαρητήρια στον Μαρκ Ρούτε», έγραψε στο X ο επικεφαλής της ουκρανικής προεδρικής διοίκησης Αντρίι Γερμάκ. «Η ηγετική σας ικανότητα και η εμπειρία σας θα είναι κρίσιμες για το κοινό μέλλον μας», πρόσθεσε ευχαριστώντας τον Ολλανδό για την «αμέριστη υποστήριξή» του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.