Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς επιβεβαίωσε την Τετάρτη ότι οι τρεις κύριες κεντρώες ομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφώνησαν στα πρόσωπα για τις κορυφαίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιλέγοντας την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για δεύτερη θητεία ως επικεφαλής του ισχυρού εκτελεστικού οργάνου της ΕΕ.

Οι ομάδες συμφώνησαν επίσης να στηρίξουν τον σοσιαλιστή, πρώην πρωθυπουργό της Πορτογαλίας Αντόνιο Κόστα για τη θέση του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ενώ η Εσθονή πρωθυπουργός Κάγια Κάλλας θα τεθεί επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, είπε ο Όλαφ Σολτς στην Κάτω Βουλή της Μπούντεσταγκ.

"Αυτή είναι προς το παρόν η θέση των τριών κομματικών ομάδων, αλλά έχουν την πλειοψηφία στο κοινοβούλιο", είπε. «Ως εκ τούτου, ελπίζω πολύ ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που θα συνεδριάσει αύριο θα καταλήξει σε αυτή τη συμφωνία».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.