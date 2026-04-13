Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι ελπίζει ότι θα μπορούσε να συνεχίσει αυτό που αποκάλεσε «ρεαλιστικές σχέσεις» με τη νέα πολιτική ηγεσία της Ουγγαρίας, μετά την ήττα του πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν, στενού Ρώσου εταίρου, στις εκλογές από τον κεντροδεξιό αντίπαλό του Πέτερ Μαγιάρ.

Ο εκπρόσωπος του Βλαντίμιρ Πούτιν Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η Μόσχα σέβεται την επιλογή που έκανε ο ουγγρικός λαός στην κάλπη και επιθυμεί καλές σχέσεις με την Ουγγαρία, καθώς και με την υπόλοιπη Ευρώπη.

Άλλοι Ρώσοι αξιωματούχοι δεν ήταν τόσο διπλωματικοί. «Στην πραγματικότητα, μια τέλεια καταιγίδα έρχεται τώρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση» υποστήριξε σε μήνυμά του ο γερουσιαστής Κονσταντίν Κοσατσέφ. «Πρώτον, θα πρέπει να βρει 90 δισεκατομμύρια ευρώ για την Ουκρανία, ένα ποσό που λείπει για τις Βρυξέλλες και ακόμη περισσότερο για τις άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες», έγραψε ο Ρώσος γερουσιαστής στο κοινωνικό δίκτυο Max, τονίζοντας ότι τα κεφάλαια θα ληφθούν από τους Ευρωπαίους φορολογούμενους.

«Δεύτερον, οι τιμές στα πρατήρια καυσίμων και το κόστος των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας θα αυξάνονται μόνο για την ΕΕ λόγω των όσων συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, και δεν θα προσθέτουν στην αισιοδοξία ούτε των νοικοκυριών ούτε των αιθουσών της εξουσίας», πρόσθεσε δηκτικά.

Το αποτέλεσμα των εκλογών στην Ουγγαρία μόνο θα επιταχύνει την παρακμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ισχυρίζεται από πλευράς του ο ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου για τις επενδύσεις και την οικονομική συνεργασία Κίριλ Ντμίτριεφ.

Η Μόσχα επικρίνει την απόφαση Τραμπ για ναυτικό αποκλεισμό

Το Κρεμλίνο επίσης επέκρινε την ανακοίνωση που έκανε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πως οι ΗΠΑ θα αποκλείσουν το Στενό του Ορμούζ, προειδοποιώντας πως αυτό θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στις διεθνείς αγορές.



«Τέτοιου είδους ενέργειες πιθανόν θα συνεχίσουν να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στις διεθνείς αγορές. Αυτό μπορεί να το υποθέσει κανείς με μεγάλο βαθμό βεβαιότητας», δήλωε ο Ντμίτρι Πεσκόφ.



Όπως επισήμανε ο Ντμίτρι Πεσκόφ, πολλές διαστάσεις του εν λόγω σχεδίου παραμένουν ασαφείς.



Η Μόσχα προτείνει εκ νέου να παραλάβει το ιρανικό εμπλουτισμένο ουράνιο στο πλαίσιο μιας συμφωνίας



«Αυτή η πρόταση διατυπώθηκε από τον πρόεδρο (Βλαντίμιρ Πούτιν) κατά τη διάρκεια επαφών με τις ΗΠΑ, όπως και με χώρες της περιοχής. Η προσφορά εξακολουθεί να ισχύει, όμως δεν έχει υλοποιηθεί», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου της ρωσικής προεδρίας, κατά τη διάρκεια της τακτικής συνέντευξης Τύπου που παραχωρεί.

Πηγή: skai.gr - ΑΜΠΕ

