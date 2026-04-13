Ο Πάπας Λέων σήκωσε τη Δευτέρα το γάντι στον Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) και ξεκαθάρισε στο Reuters ότι σχεδιάζει να συνεχίσει να μιλάει κατά του πολέμου μετά τη σφοδρή επίθεση του προέδρου των ΗΠΑ, ο οποίος τον χαρακτήρισε «αδύναμο».

Σε δηλώσεις που έκανε κατά τη διάρκεια της πτήσης του προς το Αλγέρι, όπου ο πρώτος Αμερικανός πάπας ξεκινά μια δεκαήμερη περιοδεία σε τέσσερις αφρικανικές χώρες, ο ποντίφικας ανέφερε επίσης ότι το χριστιανικό μήνυμα διαστρεβλώνεται».

«Δεν θέλω να μπω σε συζήτηση μαζί του», επισήμανε ο Λέων στο Reuters. «Δεν πιστεύω ότι το μήνυμα του Ευαγγελίου πρέπει να γίνεται αντικείμενο διαστρέβλωσης όπως κάνουν ορισμένοι».

«Θα συνεχίσω να μιλάω με όλη μου τη δύναμη κατά του πολέμου, επιδιώκοντας να προωθήσω την ειρήνη, να προωθήσω τον διάλογο και τις πολυμερείς σχέσεις μεταξύ των κρατών για να αναζητήσω δίκαιες λύσεις στα προβλήματα» υπογράμμισε ο ηγέτης της Εκκλησίας των 1,4 δισεκατομμυρίων μελών.

«Πάρα πολλοί άνθρωποι υποφέρουν στον κόσμο σήμερα», είπε ο Λέων. «Πάρα πολλοί αθώοι άνθρωποι σκοτώνονται. Και νομίζω ότι κάποιος πρέπει να υψώσει ανάστημα, και να πει ότι υπάρχει ένας καλύτερος τρόπος».

Νωρίτερα, αξιωματούχος του Βατικανού απάντησε στα καυστικά σχόλια προς τον Πάπα, λέγοντας πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ βάζει στο στόχαστρο «μια ηθική φωνή επειδή δεν μπορεί να την περιορίσει».

Πηγή: skai.gr

