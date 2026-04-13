Οι IDF κατέλαβαν το κατεστραμμένο στάδιο Μπιντ Τζμπέιλ, σημείο ιστορικής ομιλίας του Νασράλα

«Μπιντ Τζμπέιλ 2000: Κάποιος εδώ μίλησε και καυχήθηκε για ιστούς και αράχνες», δήλωσε σκωπτικά ο διοικητής της 98ης Μεραρχίας, Ταξίαρχος Γκάι Λέβι

Προχωρώντας σε μια κίνηση και με υψηλό συμβολισμό, ο ισραηλινός στρατός κατέλαβε το κατεστραμμένο από τα χτυπήματα στάδιο του Μπιντ Τζμπέιλ, όπου το 2000, ο τότε αρχηγός της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, εκφώνησε μια νικηφόρα ομιλία μετά την αποχώρηση των Ισραηλινών Ένοπλων Δυνάμεων από τον νότιο Λίβανο.

Στην ομιλία του ο Νασράλα είχε χαρακτηρίσει το Ισραήλ «πιο αδύναμο από έναν ιστό αράχνης».

«Μπιντ Τζμπέιλ 2000: Κάποιος εδώ μίλησε και καυχήθηκε για ιστούς και αράχνες», δήλωσε σκωπτικά ο διοικητής της 98ης Μεραρχίας, Ταξίαρχος Γκάι Λέβι, σε μια επιστολή προς τα στρατεύματα. «Σήμερα, αυτός ο άνθρωπος δεν υπάρχει πια, το στάδιο έχει εξαφανιστεί και τα λόγια του δεν αξίζουν τίποτα.

«Μπιντ Τζμπέιλ 2026: Οι δυνάμεις μας ελέγχουν την περιοχή, καταστρέφοντας τρομοκρατικές υποδομές και δεκάδες τρομοκράτες» επισήμανε. 

