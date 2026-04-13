Προχωρώντας σε μια κίνηση και με υψηλό συμβολισμό, ο ισραηλινός στρατός κατέλαβε το κατεστραμμένο από τα χτυπήματα στάδιο του Μπιντ Τζμπέιλ, όπου το 2000, ο τότε αρχηγός της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, εκφώνησε μια νικηφόρα ομιλία μετά την αποχώρηση των Ισραηλινών Ένοπλων Δυνάμεων από τον νότιο Λίβανο.

The IDF says it is close to capturing Hezbollah stronghold Bint Jbeil in southern Lebanon, after a major offensive led by the 98th Division.



The military says forces encircled the town, then pushed in, killing over 100 Hezbollah operatives, destroying infrastructure and seizing… pic.twitter.com/SQvkt2glnV April 13, 2026

Στην ομιλία του ο Νασράλα είχε χαρακτηρίσει το Ισραήλ «πιο αδύναμο από έναν ιστό αράχνης».

«Μπιντ Τζμπέιλ 2000: Κάποιος εδώ μίλησε και καυχήθηκε για ιστούς και αράχνες», δήλωσε σκωπτικά ο διοικητής της 98ης Μεραρχίας, Ταξίαρχος Γκάι Λέβι, σε μια επιστολή προς τα στρατεύματα. «Σήμερα, αυτός ο άνθρωπος δεν υπάρχει πια, το στάδιο έχει εξαφανιστεί και τα λόγια του δεν αξίζουν τίποτα.

«Μπιντ Τζμπέιλ 2026: Οι δυνάμεις μας ελέγχουν την περιοχή, καταστρέφοντας τρομοκρατικές υποδομές και δεκάδες τρομοκράτες» επισήμανε.

Πηγή: skai.gr

