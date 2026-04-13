Το αποτέλεσμα των εκλογών στην Ουγγαρία μόνο θα επιταχύνει την παρακμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ισχυρίζεται ο ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου για τις επενδύσεις και την οικονομική συνεργασία Κίριλ Ντμίτριεφ.

«Αυτό απλώς θα επιταχύνει την κατάρρευση της ΕΕ. Ελέγξτε αν έχω δίκιο σε 4 μήνες», έγραψε στο X, σχολιάζοντας σχόλια του Βρετανού ακροδεξιού ακτιβιστή Τόμι Ρόμπινσον σχετικά με την «πτώση» της Ουγγαρίας υπό το φως των αποτελεσμάτων των εκλογών.

«Η Ουγγαρία έπεσε. Θα είναι γεμάτη (μετανάστες) όπως το Λονδίνο, το Παρίσι, το Βερολίνο... Ο θάνατος της Ευρώπης εξαπλώνεται» σχολίασε νωρίτερα ο Βρετανός ακροδεξιός.

Το κόμμα της αντιπολίτευσης Τίσα εξασφάλισε 138 από τις 199 έδρες στην Ουγγρική εθνοσυνέλευση μετά τις βουλευτικές εκλογές της 12ης Απριλίου, με τον «σύμμαχο» του Βλαντίμιρ Πούτιν, Βίκτορ Όρμπαν να γνωρίζει συντριπτική ήττα, παρά την επιθετική ρητορική του κατά του Κιέβου και της Ένωσης.

Hungary has fallen.



It'll be riddled like London, Paris, Berlin...



The death of Europe spreads. pic.twitter.com/jaM7azevU2 — Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) April 12, 2026

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.