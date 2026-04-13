Ουγγαρία: Σαρωτική νίκη Μάγιαρ στις κάλπες - Τίτλοι τέλους για την «ηγεμονία» Όρμπαν

Η 16ετής ηγεμονία του Ούγγρου πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν τερματίστηκε την Κυριακή, μετά τη συντριπτική εκλογική ήττα που υπέστη από τον πάλαι ποτέ σύμμαχό του Πέτερ Μάγιαρ, σηματοδοτώντας το τέλος μιας εποχής για την Ουγγαρία.

Η σαρωτική νίκη του Tisza επί του Findez στις χθεσινές βουλευτικές εκλογές, που κατεγράφη ρεκόρ συμμετοχής, αναμένεται να προκαλέσει πολιτικούς κραδασμούς από την Ουάσιγκτον έως τη Μόσχα.

Ο πιο αυταρχικός ηγέτης της ΕΕ -στενός σύμμαχος τόσο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ όσο και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν- καταβαραθρώθηκε στις κάλπες, καθώς με καταμετρημένο πάνω από το 98% των ψήφων το κόμμα του λαμβάνει μόλις 55 έδρες στο 199μελές κοινοβούλιο.

Αντίθετα, το Tisza του Μάγιαρ κερδίζει 138 εδρές, εξασφαλίζοντας ισχυρή πλειοψηφία που θα του επιτρέψει να αλλάξει το Σύνταγμα και να ξηλώσει βασικά χαρακτηριστικά της «ανελεύθερης δημοκρατίας» του Όρμπαν, καταργώντας τον ασφυκτικό έλεγχο του πρώην πρωθυπουργού πάνω στη Δικαιοσύνη, τις κρατικές εταιρείες και τα μέσα ενημέρωσης.

Το Tisza θα μπορέσει με άλλα λόγια να προχωρήσει στις δικαστικές μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για να ανακτηθεί η πρόσβαση σε παγωμένα κονδύλια της ΕΕ και να ανατραπούν χρόνια δημοκρατικής οπισθοδρόμησης επί Όρμπαν. Θα μπορέσει επίσης να απομακρύνει πιστούς του Fidesz από καίριες θέσεις, περιλαμβανομένων του προέδρου και του επικεφαλής του Συνταγματικού Δικαστηρίου, οι οποίοι σε διαφορετική περίπτωση θα μπορούσαν να τορπιλίσουν τους νόμους της νέας κυβέρνησης.

Με την πλειοψηφία των δύο τρίτων, η κυβέρνηση θα μπορούσε τέλος να καταργήσει τις δομές που διατηρούν το 80% των μέσων ενημέρωσης υπό την επιρροή του Fidesz, να ανακτήσει κρατικά περιουσιακά στοιχεία που παραχωρήθηκαν σε ιδρύματα και think tanks προσκείμενα στον Όρμπαν και να ξαναγράψει εκλογικούς κανόνες που επί μακρόν ήταν διαμορφωμένοι ώστε να καθιστούν δύσκολη την απομάκρυνση ενός κόμματος από την εξουσία, ανοίγοντας τον δρόμο για επιστροφή στον δημοκρατικό πλουραλισμό.

«Μαζί απελευθερώσαμε την Ουγγαρία»

Ο Μάγιαρ πανηγύρισε την ιστορική νίκη του, ανεβαίνοντας σε μια σκηνή στις όχθες του Δούναβη υπό τους ήχους του “My Way” του Φρανκ Σινάτρα, ενώ οι υποστηρικτές του τον επευφημούσαν και άνοιγαν σαμπάνιες, δηλώνοντας προς το συγκεντρωμένο πλήθος: «Μαζί απελευθερώσαμε την Ουγγαρία».

«Γεια σας, συμπατριώτες μου Ούγγροι, τα καταφέραμε! Το Tisza και η Ουγγαρία κέρδισαν τις εκλογές. Όχι με μικρή, αλλά με πολύ μεγάλη διαφορά. Μαζί απελευθερώσαμε την Ουγγαρία. Σας ευχαριστώ. Αυτό δεν θα μπορούσε να είχε επιτευχθεί χωρίς εσάς», δήλωσε ο Μάγιαρ.

«Η νίκη μας μπορεί να μη φαίνεται από το φεγγάρι, αλλά είναι ορατή παντού στην Ουγγαρία», τόνισε, σε μια αιχμή για την ομιλία νίκης του Όρμπαν το 2022, πριν προσθέσει ότι το κόμμα του θα «έχει πλειοψηφία δύο τρίτων στο κοινοβούλιο.»

Ο Μαγιάρ ανακοίνωσε μάλιστα και τις πρώτες κινήσεις που πρόκειται να κάνει αναλαμβάνοντας το τιμόνι της Ουγγαρίας. Όπως είπε, το πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό θα είναι στην Πολωνία, το δεύτερο στην Αυστρία και το τρίτο στις Βρυξέλλες «για να πάρουμε τα κονδύλια που αξίζουν στους Ούγγρους», σε μια νύξη στα δισεκατομμύρια ευρώ από τα ταμεία της ΕΕ που έχουν παγώσει λόγω της δημοκρατικής οπισθοδρόμησης επί Όρμπαν.

Τέλος εποχής

Ο Όρμπαν πάλι, παραδέχθηκε την ήττα του, με δάκρυα στα μάτια, κάνοντας λόγο για ένα οδυνηρό αποτέλεσμα. «Η ευθύνη για τη διακυβέρνηση, αλλά και η ευκαιρία να κυβερνήσουμε, δεν δόθηκαν σε μάς», ανέφερε χαρακτηριστικά, πριν συγχαρεί τον αντίπαλό του.

Ο απερχόμενος Ούγγρος πρωθυπουργός, αφού ευχαρίστησε τα 2,5 εκατομμύρια ανθρώπων που ψήφισαν το Findez, δεσμεύτηκε ότι «δεν θα τους απογοητεύσει ποτέ» και διαμήνυσε ότι θα συνεχίσει να υπηρετεί την χώρα και τον ουγγρικό λαό από τη θέση της αντιπολίτευσης.

Απευθυνόμενος μάλιστα στους υποστηρικτές του τόνισε ότι το καθήκον τους είναι σαφές: «Δεν έχουμε το βάρος της διακυβέρνησης της χώρας, οπότε πρέπει να ξαναχτίσουμε τις κοινότητές μας». «Ποτέ δεν τα παρατάμε, αυτό είναι κάτι που ο κόσμος γνωρίζει για εμάς, ποτέ δεν τα παρατάμε. Οι ημέρες που έχουμε μπροστά μας είναι για να γιατρέψουμε τις πληγές μας», πρόσθεσε.

Ανακούφιση στην ΕΕ

Η αλλαγή σκυτάλης στην Ουγγαρία δεν σηματοδοτεί ωστόσο αλλαγή σελίδας μόνο για τη χώρα. Η αποχώρηση του Όρμπαν αναμένεται να προσφέρει τεράστια ανακούφιση και στην ΕΕ, καθώς έχει αναδείξει και εκμεταλλευτεί επί χρόνια και στο μέγιστο τις συστημικές αδυναμίες του μπλοκ, προκαλώντας συνεχείς πονοκεφάλους στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τις χώρες μέλη.

Πιο πρόσφατα, το έπραξε βοηθώντας τον Πούτιν να μπλοκάρει ευρωπαϊκή στήριξη ύψους 90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία, κόντρα στη βούληση των υπολοίπων χωρών.

Αξιωματούχοι στις Βρυξέλλες κατηγορούσαν άλλωστε επί χρόνια τον Όρμπαν ότι υπονομεύει βασικούς πυλώνες της ουγγρικής δημοκρατίας -από τη Δικαιοσύνη έως τα μέσα ενημέρωσης- και ότι βοηθά τον Πούτιν να μπλοκάρει ζωτικής σημασίας στήριξη της ΕΕ προς το Κίεβο, όμως το μπλοκ των 27 κρατών απέτυχε σε μεγάλο βαθμό να περιορίσει την επιρροή του ως βασικού σαμποτέρ και διαταρακτικού παράγοντα.

Χαρακτηριστική της ανακούφισης είναι η πρώτη αντίδραση της προέδρου της της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία ανακοίνωσε πανηγυρικά: «Η καρδιά της Ευρώπης χτυπά απόψε πιο δυνατά στην Ουγγαρία».

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, από τη μεριά του, επιδιώκοντας να επανεκκινήσει γρήγορα τις σχέσεις με τη Βουδαπέστη, τηλεφώνησε στον Μάγιαρ για να τον συγχαρεί. «Η Γαλλία χαιρετίζει μια νίκη της δημοκρατικής συμμετοχής και της προσήλωσης του ουγγρικού λαού στις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και για μια Ουγγαρία μέσα στην Ευρώπη», ανέφερε στο X.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς κάλεσε επίσης τον Μάγιαρ να ενώσουν «δυνάμεις για μια ισχυρή, ασφαλή και, πάνω απ’ όλα, ενωμένη Ευρώπη».

Ανακουφισμένος εμφανίστηκε και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι -στον οποίο προκαλούσε συχνά προβλήματα ο ευθυγραμμισμένος με το Κρεμλίνο Όρμπαν-, ο οποίος συγχαίροντας τον Μάγιαρ δήλωσε ότι οι Ουκρανοί είναι «έτοιμοι να προωθήσουν τη συνεργασία μας με την Ουγγαρία».

Πλήγμα για το MAGA

Η βαριά ήττα του Όρμπαν αναμένεται, από την άλλη, να αποτελέσει οδυνηρό πλήγμα για το κίνημα MAGA του Ντόνλαντ Τραμπ, το οποίο έβλεπε στον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας έναν εμβληματικό πρωτοπόρο για τη δική του εκδοχή αντι-μεταναστευτικού, χριστιανοκεντρικού εθνικισμού.

Ο Τραμπ προσέφερε αρκετές φορές τη στήριξή του στον Όρμπαν πριν από τις εκλογές -τόσο προσωπικά όσο και μέσω των επισκέψεων του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς στη Βουδαπέστη- αλλά, όπως φάνηκε, δεν μπόρεσε να επηρεάσει την εκλογική κούρσα που κρίθηκε στην αυξανόμενη δημόσια δυσαρέσκεια για την παραπαίουσα ουγγρική οικονομία, αλλά και στη διαφθορά και την ευνοιοκρατία που συνδέονται με τον Όρμπαν.

Πηγή: skai.gr

