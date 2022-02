Ολοκληρώθηκε αργά το βράδυ η συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστήριξαν ότι η Ρωσία επέλεξε να εισβάλει στην Ουκρανία και να παραβιάσει το διεθνές δίκαιο.

Ο εκπρόσωπος των ΗΠΑ περιέγραψε πώς τα νεογέννητα μωρά πρέπει να εκκενωθούν σε καταφύγια βομβών.

Η Ρωσία άσκησε βέτο σε ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας που υποστηρίχθηκε από τις ΗΠΑ που καταδικάζει την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία

11 χώρες ψήφισαν υπέρ, μία κατά και τρεις αποχές, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας.

Ως μόνιμο μέλος, η Ρωσία έχει δικαίωμα βέτο.

«Το βέτο της Ρωσίας είναι μια κηλίδα αίματος στην πλάκα του στο Συμβούλιο Ασφαλείας, στον χάρτη της Ευρώπης και παγκοσμίως. Η αντιπολεμική συνεργασία πρέπει να δράσει άμεσα!», σχολίασε στο τουίτερ ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελενσκι

Grateful to all members of the UN Security Council 🇦🇱 🇧🇷 🇫🇷 🇬🇦 🇬🇭 🇮🇪 🇰🇪 🇲🇽 🇳🇴 🇬🇧 🇺🇸 who voted to stop 🇷🇺 treacherous attack on 🇺🇦 & 🇺🇳 Charter. The veto of 🇷🇺 is a bloodstain on its plaque in the Security Council, the map of Europe & 🌎. Anti-war coalition must act immediately!