Μήνυμα προς την Ουκρανία και τη Ρωσία, έστειλε ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Μπόρις Τζόνσον, τονίζοντας ότι «αυτή η τραγωδία μπορεί και πρέπει να τελειώσει».

«Αυτή είναι μια τραγωδία για την Ουκρανία και, επίσης, είναι μια τραγωδία για τη Ρωσία. Όπως η Ουκρανία, η Ρωσία είναι μια σπουδαία χώρα με πλούσια ιστορία και περήφανους ανθρώπους», σημείωσε.

To the people of Ukraine: Slava Ukraini.



To the people of Russia: I do not believe this war is in your name.



This crisis, this tragedy, can and must come to an end. Because the world needs a free and sovereign Ukraine. pic.twitter.com/ijbAAb8G67