Ο επικεφαλής του κέντρου πυρηνικών δοκιμών τη Ρωσίας δήλωσε σήμερα ότι η μυστική του εγκατάσταση είναι έτοιμη να επαναλάβει τις πυρηνικές δοκιμές «ανά πάσα στιγμή» εάν η Μόσχα δώσει την εντολή.

Σύμφωνα με τη DailyMail, o διευθυντής ενός παλιού σοβιετικού χώρου δοκιμών στο αρχιπέλαγος Novaya Zelmlya αποκάλυψε ότι οι εγκαταστάσεις για τις δοκιμές είναι έτοιμες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν αμέσως «μόλις δοθεί η διαταγή».

Ο αντιναύαρχος Αντρέι Σινίτσιν δήλωσε: «Το πεδίο δοκιμών είναι έτοιμος για να συνεχίσει τις δραστηριότητες δοκιμών πλήρους κλίμακας... Το εργαστήριο και οι εγκαταστάσεις δοκιμών είναι έτοιμα. Το προσωπικό είναι έτοιμο».

Ο Σινίτσιν ισχυρίστηκε σε ρωσικό μέσο ενημέρωσης ότι «ξένες υπηρεσίες πληροφοριών» παρακολουθούσαν την τοποθεσία, γεγονός που πιθανόν να αποτελεί «σημάδι ανησυχίας για πυρηνικές δοκιμές»,.

«Είμαστε συνεχώς έτοιμοι να αποκρούσουμε κάθε είδους απειλές, συμπεριλαμβανομένης της διείσδυσης ομάδων σαμποτάζ και αναγνώρισης στο νησί», είπε.

Ο Σινίτσιν αρχικά είπε ότι «το κεντρικό σημείο δοκιμών της Ρωσικής Ομοσπονδίας» θα χρησιμοποιηθεί για «διεξαγωγή και παροχή πειραμάτων μη πυρηνικών εκρηκτικών».

Ωστόσο, ερωτηθείς για το εάν η τοποθεσία ήταν έτοιμη «εάν χρειαστεί, να επαναλάβει τις πυρηνικές δοκιμές», είπε ότι «το πεδίο δοκιμών είναι έτοιμο να συνεχίσει τις δραστηριότητες δοκιμών πλήρους κλίμακας. Έτοιμο απόλυτα».

Εάν δοθεί εντολή από τον Βλαντιμίρ Πούτιν, η δοκιμή μπορεί να πραγματοποιηθεί.

Ο χώρος δεν έχει χρησιμοποιηθεί για πυρηνικές δοκιμές από τον Οκτώβριο του 1990.

Οι εικόνες που ελήφθησαν από το Ινστιτούτο Διεθνών Σπουδών Middlebury πέρυσι έδειξαν κατασκευαστική δραστηριότητα στην απομακρυσμένη τοποθεσία του νησιού, ανέφερε τότε το RFE .

Μια σύγκριση εικόνων από τον Ιούλιο του 2021 και τον Ιούνιο του 2023 έδειξε μεγάλα φορτηγά, κατασκευαστικούς γερανούς, εμπορευματοκιβώτια μεταφοράς και κτιριακές προμήθειες που μεταφέρθηκαν στον οικισμό για την επέκτασή του.

Η αποκάλυψη έρχεται λίγες μέρες αφότου ο βουλευτής Αντρέι Κόλεσνικ είπε ότι ο Πούτιν πρέπει να εγκρίνει μια δοκιμή πυρηνικής βόμβας ως προειδοποίηση προς τη Δύση.

«Πρέπει να πραγματοποιήσουμε μια πυρηνική έκρηξη κάπου, σε κάποιο πεδίο δοκιμών», ανέφερε ο Αντρέι Κόλεσνικ, ο οποίος εκπροσωπεί το κυβερνών κόμμα Ενωμένη Ρωσία.

«Απαγορεύονται αυτή τη στιγμή οι πυρηνικές δοκιμές στη χώρα μας. Αλλά ίσως οι άνθρωποι θα έπρεπε να δουν σε τι πραγματικά οδηγούν όλα αυτά, θα έπρεπε να ακούσουν. Αν άρουμε το μορατόριουμ, ίσως η ανθρωπότητα να το σκεφτεί δύο φορές», είπε.

Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Vyachelsav Volodin προειδοποίησε σήμερα ότι σε περίπτωση πληγμάτων σε ρωσικές πόλεις με δυτικούς πυραύλους, «είναι έτοιμα πιο ισχυρά όπλα» για να αντεπιτεθούν.

Η Ρωσία ενίσχυσε σήμερα τις προετοιμασίες της για πυρηνικό πόλεμο διοργανώνοντας ασκήσεις που περιλαμβάνουν γιγάντιους εκτοξευτές πυραύλων Yars στην περιοχή Ιβάνοβο.

Πλάνα έδειξαν τα ογκώδη οδικά κινητά πυραυλικά συστήματα «να πραγματοποιούν πορείες σε απόσταση έως και 100 χιλιομέτρων και να εξασκούν την ανάπτυξη μονάδων που αλλάζουν και εξοπλίζουν ταυτόχρονα τις θέσεις πεδίου τους, τις καμουφλάρουν και τις φρουρούν», δήλωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Οι πύραυλοι Yars είναι επί του παρόντος το κύριο επίγειο στοιχείο της ρωσικής στρατηγικής πυρηνικής δύναμης.

Οι πύραυλοι Mach 25 έχουν βεληνεκές έως και 12.070 χιλιόμετρα, επιτρέποντας πλήγμα στις ΗΠΑ.

Ο Yars πρόκειται να ξεπεραστεί από τον Sarmat, ή Satan-2, τον μεγαλύτερο πύραυλο του πυρηνικού οπλοστασίου του Πούτιν, που περιγράφεται ως ένας «ασταμάτητος» διηπειρωτικός πύραυλος 208 τόνων που εκτοξεύεται από σιλό με ταχύτητα 25.556 χιλιόμετρα/ώρα, στο μέγεθος μιας 14όροφης πολυκατοικίας.

Στις αρχές Αυγούστου, τα ρωσικά στρατεύματα εξασκήθηκαν στην τοποθέτηση εικονικών κεφαλών σε εκτοξευτές σε μια άλλη σειρά δημοσιευμένων ασκήσεων πυρηνικών όπλων που είχαν ως στόχο να απειλήσουν τη Δύση για την υποστήριξή της στην Ουκρανία.

Πλάνα έδειχναν μια στρατιωτική μονάδα οπλισμένη με επιχειρησιακά-τακτικά πυραυλικά συστήματα Iskander-M να εκτελεί το τρίτο στάδιο των ασκήσεων που διέταξε ο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι τα τεστ θα προετοιμάσουν τον στρατό και την αεροπορία για τη χρήση μη στρατηγικών πυρηνικών όπλων στη μάχη.

Αυτό περιλαμβάνει τον εξοπλισμό των οχημάτων εκτόξευσης με πυραύλους «και την κρυφή προώθηση σε καθορισμένες περιοχές θέσεων για την προετοιμασία της διεξαγωγής ηλεκτρονικών εκτοξεύσεων».

Και τον Ιούλιο, οι δυνάμεις του Πούτιν πραγματοποίησαν πυρηνικές ασκήσεις με ογκώδεις κινητούς εκτοξευτές πυραύλων Yars, καθένας από τους οποίους φέρει κεφαλές με ισχύ εξαπλάσια από τη δύναμη της βόμβας που έπεσε στη Χιροσίμα το 1945.

Οι ναυτικές δυνάμεις πραγματοποίησαν παρόμοιες ασκήσεις, εξασκώντας το «πάτημα του κουμπιού» σε ένα πολεμικό πλοίο που πιστεύεται ότι βρίσκεται στη Βαλτική Θάλασσα.



Πηγή: skai.gr

