Αν η Δύση επιτρέψει στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς για να πλήξει τη Ρωσία, οι επιλογές του Βλαντιμίρ Πούτιν για αντίποινα θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν πλήγμα εναντίον βρετανικών στρατιωτικών στόχων κοντά στη Ρωσία ή, στην ακραία περίπτωση, ακόμη και τη διεξαγωγή πυρηνικής δοκιμής σε μια ένδειξη προθέσεων, ανέφεραν αναλυτές στο Reuters.

Ο Ulrich Kuehn, ειδικός στα όπλα στο Ινστιτούτο Ερευνών για την Ειρήνη και Πολιτική Ασφάλειας στο Αμβούργο, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο ο Πούτιν να επιλέξει να στείλει κάποιου είδους πυρηνικό μήνυμα. Για παράδειγμα, να δοκιμάσει ένα πυρηνικό όπλο σε μια προσπάθεια να τρομάξει τη Δύση.

«Αυτό θα ήταν μια δραματική κλιμάκωση της σύγκρουσης» είπε σε συνέντευξή του. «Επειδή το θέμα είναι, τι είδους όπλα θα άφηνε για τη συνέχεια ο κ. Πούτιν, αν η Δύση δώσει συνέχεια, εκτός από την πραγματική χρήση πυρηνικών;».

Η Ρωσία δεν έχει πραγματοποιήσει δοκιμή πυρηνικών όπλων από το 1990, έναν χρόνο πριν από την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης. Μια πυρηνική έκρηξη θα σηματοδοτούσε την έναρξη μιας πιο επικίνδυνης εποχής, είπε ο Kuehn, επισημαίνοντας ότι ο Πούτιν μπορεί να αισθάνεται ότι τον βλέπουν ως αδύναμο στις απαντήσεις του απέναντι στην αυξανόμενη ΝΑΤΟϊκή στήριξη απέναντι στην Ουκρανία.

«Οι πυρηνικές δοκιμές θα ήταν κάτι καινούριο. Δεν θα το απέκλεια και θα ήταν σύμφωνο με την καταπάτηση τα τελευταία δύο χρόνια από την πλευρά της Ρωσίας διεθνών συμφωνιών που έχει υπογράψει τις τελευταίες δεκαετίες» είπε.

Ο Γκέρχαρντ Μάνγκοτ, ειδικός σε θέματα ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο του Ίνσμπρουκ στην Αυστρία, δήλωσε σε συνέντευξή του ότι ένα πυρηνικό μήνυμα θα ήταν δυνατόν, αλλά όχι πιθανό κατά την άποψή του.

«Οι Ρώσοι θα μπορούσαν να κάνουν μια πυρηνική δοκιμή. Έχουν κάνει όλες τις απαραίτητες προετοιμασίες. Θα μπορούσαν να προχωρήσουν σε μια πυρηνική έκρηξη κάπου στα ανατολικά της χώρας μόνο και μόνο για να δείξουν ότι το εννοούν».

Ο πρεσβευτής της Ρωσίας στον ΟΗΕ Βασίλι Νεμπένζια είπε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ την Παρασκευή ότι το ΝΑΤΟ «θα εμπλεκόταν άμεσα στις εχθροπραξίες εναντίον μιας πυρηνικής δύναμης», εάν επέτρεπε στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει όπλα μεγαλύτερου βεληνεκούς κατά της Ρωσίας.

«Δεν πρέπει να το ξεχνάτε αυτό και να σκεφτείτε τις συνέπειες» είπε.

Η Ρωσία, η μεγαλύτερη πυρηνική δύναμη στον κόσμο, βρίσκεται επίσης στη διαδικασία αναθεώρησης του πυρηνικού δόγματος της -τις συνθήκες υπό τις οποίες η Μόσχα θα χρησιμοποιούσε πυρηνικά όπλα.

Ο Πούτιν πιέζεται από ένα ισχυρό γεράκι της εξωτερικής πολιτικής να το κάνει πιο ευέλικτο, προκειμένου να ανοίξει την πόρτα για τη διεξαγωγή περιορισμένης πυρηνικής επίθεσης σε μια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.