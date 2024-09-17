Ολλανδία: Ο βασιλιάς ανακοίνωσε μια "αυστηρότερη" πολιτική ασύλου

Η Ολλανδία θα εφαρμόσει μια «ταχύτερη» και «αυστηρότερη» πολιτική ασύλου, δήλωσε σήμερα ο βασιλιάς Βίλεμ-Αλεξάντερ κατά τη διάρκεια της παραδοσιακής ομιλίας της «Ημέρας του πρίγκιπα», κατά την οποία δίνεται ο τόνος της κυβερνητικής πολιτικής για το επόμενο έτος.

Παρουσιάζοντας τις προτεραιότητες της κυβέρνησης στο πλαίσιο της επανέναρξης των εργασιών του κοινοβουλίου, ο Βίλεμ Αλεξάντερ δήλωσε πως ο κυβερνητικός συνασπισμός της δεξιάς και ακροδεξιάς θα κάνει «ό,τι μπορεί για να μειώσει τον αριθμό των αιτούντων άσυλο», διότι η μετανάστευση «ασκεί μια πίεση στον τρόπο να συμβιώνουμε».

«Οι λέξεις-κλειδιά (της πολιτικής μας) είναι: ταχύτερη, αυστηρότερη και πιο περιοριστική», επισήμανε ο βασιλιάς κατά την ανάγνωση ενός λόγου που συνέταξε ο πρωθυπουργός Ντικ Σχόοφ.

Με την ευκαιρία της «Ημέρας του πρίγκιπα» η κυβέρνηση παρουσιάζει στους βουλευτές τον προϋπολογισμό της για τον επόμενο χρόνο και δίνει επίσης τον τόνο της πολιτικής που θα ακολουθήσει, μέσω του μονάρχη.

Αυτή η ομιλία αποτελεί ένα πολύ σημαντικό γεγονός για το ολλανδικό πολιτικό ημερολόγιο, με μια μεγαλειώδη παρέλαση με τη συμμετοχή της βασιλικής οικογένειας στους δρόμους της πρωτεύουσας Χάγης.

Ο λόγος αυτός εκφωνήθηκε λίγες ημέρες αφότου ο κυβερνητικός συνασπισμός ανακοίνωσε τα αυστηρότερα μέτρα για τη μετανάστευση που έχουν ποτέ ληφθεί στη χώρα, εξαιτίας αυτού που ο Σχόοφ χαρακτήρισε «κρίση ασύλου».

«Ενώ οδεύουμε προς την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο το 2026, η Ολλανδία θα εφαρμόσει ένα πολύ αυστηρότερο καθεστώς εισδοχής», τόνισε ο Βίλεμ-Αλεξάντερ.

«Αυτοί που δεν θα συνεργάζονται με μια εντολή επιστροφής στη χώρα προέλευσής τους, θα τιμωρούνται και τα μέτρα για να λάβει κανείς ολλανδικό διαβατήριο θα γίνουν πιο αυστηρά», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Ρωγμές έχουν ήδη δημιουργηθεί στους κόλπους του κυβερνητικού συνασπισμού, στον οποίο συμμετέχουν το ακροδεξιό Κόμμα της Ελευθερίας (PVV) του Γκέερτ Βίλντερς, το κόμμα BBB, το δεξιό κόμμα VVD και το κόμμα NSC.

Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του NSC Νικόλιεν φαν Φρόονχόβεν δήλωσε χθες ότι το κόμμα της δεν θα υπερψηφίσει δραστικά μέτρα σε σχέση με τη μετανάστευση παρά μόνο εάν το Συμβούλιο της Επικρατείας δώσει το πράσινο φως του.

Αυτό ακριβώς προκάλεσε την οργή του Βίλντερς, ο οποίος έγραψε σε μήνυμά του στο Χ: «Η Ολλανδία γνωρίζει μια τεράστια κρίση ασύλου και αυτή δεν θα επιλυθεί από μία φυγή προς τα εμπρός και υπό την απειλή… της καταψήφισης».

