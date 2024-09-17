Η πολωνική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι βρήκε δύο νέα θύματα της καταιγίδας Μπόρις, με τον επίσημο απολογισμό να ανέρχεται πλέον στους έξι νεκρούς στη χώρα αυτή.

Η αστυνομία "διαθέτει πληροφορίες για έξι άτομα των οποίων ο θάνατος μπορεί να οφείλεται σε πνιγμό", δήλωσε το αρχηγείο της αστυνομίας στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Ο απολογισμός της καταιγίδας που έπληξε αρκετές χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης ανέρχεται στο εξής στους 21 θανάτους.

Ο αριθμός αυτός μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω, καθώς οι τοπικές πολωνικές αρχές κάνουν λόγο και για άλλους νεκρούς, χωρίς ωστόσο να δίνουν περισσότερα στοιχεία, και χωρίς την επιβεβαίωση της αστυνομίας "της μόνης αρμόδιας να ανακοινώνει τέτοιες πληροφορίες, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Τόμας Σιεμονιάκ.

"Ζητάμε από όλους να μην μεταδίδουν ψευδείς πληροφορίες στα μέσα ενημέρωσης για τον αριθμό των θυμάτων από τις πλημμύρες", δήλωσε η αστυνομία στην πλατφόρμα Χ.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της τοπικής αστυνομίας της πόλης Κλότζκο, στη νοτιοδυτική Πολωνία, δύο νέα θύματα βρέθηκαν σήμερα νεκρά.

Πρόκειται για έναν άνδρα 82 ετών που βρέθηκε μέσα στον σκελετό ενός αυτοκινήτου και έναν άνδρα που βρέθηκε κοντά σε τοπικό ποτάμι.

"Όλα υποδηλώνουν ότι ο θάνατός τους οφείλεται στις πλημμύρες", δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Βιολέτα Μαρτούσεβσκα.

Το πτώμα ενός πέμπτου θύματος της καταιγίδας Μπόρις στην Αυστρία βρέθηκε σήμερα στο πλημμυρισμένο σπίτι του, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Storm Boris is now affecting Italy, causing flooding in Pescara this morning....pic.twitter.com/w066MfV9OT — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) September 17, 2024

«Μία γυναίκα 81 ετών» απεβίωσε, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας της Κάτω Αυστρίας.

Ένας πυροσβέστης είχε χάσει τη ζωή του την Κυριακή, και χθες, Δευτέρα, ανακοινώθηκαν οι θάνατοι τριών ανδρών, ηλικίας 40-50 ετών, 70 και 80 ετών.

At least 17 people have been killed by Storm Boris and some of the worst floods to hit central Europe in decades - CNN



My dear followers, I've been watching this with horror. I hope you are safe. https://t.co/tt1BjqcxGk pic.twitter.com/Nc0psCDaKR — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 17, 2024

EUROPE FLOODING

Storm Boris continues to weaken, but another 50 to 100mm of rain (plus mountain snow) is possible in parts of Austria, Czech Republic and south-east Germany in the next two days. https://t.co/ZW9BDt6Vu8 pic.twitter.com/qcGXl0RaxE — BBC Weather (@bbcweather) September 16, 2024

Η καταιγίδα Μπόρις σκότωσε τουλάχιστον 19 ανθρώπους στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη: εκτός από τα πέντε θύματα στην Αυστρία, η Ρουμανία έχει καταγράψει μέχρι στιγμής επτά θανάτους, η Πολωνία τέσσερις και η Τσεχική Δημοκρατία τρεις καθώς και οκτώ αγνοούμενους.

Storm Boris flooding sees Polish city evacuate as Portugal wildfires blaze - lie https://t.co/CapzKQrulB pic.twitter.com/Odx69ii9gG — The Independent (@Independent) September 17, 2024

🚨🚨🚨BREAKING🚨🚨🚨



To grasp the scale of the flooding in Poland, look at these images.



The first shows the dam and its surroundings about a month ago. The video captured the same dam last night, as it overflowed.#Flood#Flooding#PolandFloods#Boris#boris2024#poland… pic.twitter.com/vMhUhRTmKl — LukaBlack (@14Lukasz02) September 15, 2024

Flooding will continue to be an issue for some across Central Europe even after the rain from Storm Boris stops.



Northern Italy could also be at risk from intense rainfall and flooding, as Matt explains.



More from @BBCWorld https://t.co/qm8MtvzV6q pic.twitter.com/NWS4WI52rb — BBC Weather (@bbcweather) September 16, 2024

Μπορεί οι μετεωρολογικές συνθήκες να βελτιώνονται σε πολλά μέρη, όμως το έδαφος παραμένουν πλημμυρισμένο και οι ποταμοί υπερχειλίζουν με αποτέλεσμα οι Αρχές να ζητούν από τον πληθυσμό να συνεχίσει να είναι πολύ προσεκτικός.

Στην Αυστρία, 26 χωριά εξακολουθούν να παραμένουν αποκλεισμένα από τον έξω κόσμο και ενώ ο ήλιος επανήλθε, «ανακαλύπτουμε το εύρος της καταστροφής», σύμφωνα με την κυβερνήτη Γιοχάνα Μικλ-Λάιτνερ.

Συνολικά, οι αρμόδιες υπηρεσίες πραγματοποίησαν 33.000 επεμβάσεις αφότου ξεκίνησαν οι καταρρακτώδεις βροχές και οι ισχυροί άνεμοι την Παρασκευή.

As feared, Storm Boris is wreaking havoc across parts of Central Europe with major flooding becoming widespread throughout the region. Here’s a 50-hour visible satellite and radar loop courtesy of @zoom_earth pic.twitter.com/F9KRA2SKeO — Nahel Belgherze (@WxNB_) September 15, 2024

Στη Βιέννη, τέσσερις γραμμές του μετρό παραμένουν εν μέρει κλειστές όπως και όλα τα πάρκα της πόλης λόγω πιθανής πτώσης δέντρων.

Στην Τσεχική Δημοκρατία, λίγο περισσότερα από 60.000 νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ηλεκτροδότηση, κυρίως στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας. Η μεγαλύτερη λεκάνη συγκράτησης ομβρίων, η τεχνητή λίμνη Ρόζμπεργκ (νότια), υπερχείλισε.

Η πλημμύρα φαίνεται πως θα είναι η χειρότερη στην περιοχή μετά τις πλημμύρες του 2002 που είχαν πλήξει την Πράγα, τη Δρέσδη ή τη Βιέννη, σύμφωνα με τους ειδικούς.

