Ρωσία: Ασκήσεις με διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους Yars - Είναι ικανοί να φέρουν πυρηνικές κεφαλές - Δείτε βίντεο

Η Μόσχα πραγματοποιεί τη 2η στρατιωτική άσκηση αυτόν τον μήνα με διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους Yars - Το "ψυχροπολεμικό" βίντεο

Ρωσία: Ασκήσεις με διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους Yars

Eπίδειξη ισχύος από τη Ρωσία εν μέσω εντάσεων με τη Δύση για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η Μόσχα ανακοίνωσε την Τρίτη ότι πραγματοποιεί στρατιωτικές ασκήσεις με διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους Yars που μπορούν να φέρουν πυρηνικές κεφαλές.

Σε δήλωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας ανέφερε ότι "το στρατιωτικό προσωπικό στις ασκήσεις εκτελεί εντατικές ενέργειες ελιγμών, συμπεριλαμβανομένων εργασιών σε δασικές περιοχές που στοχεύουν στην αύξηση της μυστικότητας των εκτοξεύσεων". 

Πρόκειται για τη δεύτερη άσκηση που πραγματοποιείται αυτόν τον μήνα, με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας να τις έχει προαναγγείλει στις 5 Ιουλίου.

Η Ρωσία αύξησε πρόσφατα τον αριθμό των στρατιωτικών ασκήσεών της που περιλαμβάνουν τη χρήση πυρηνικών όπλων, ορισμένες από τις οποίες περιελάμβαναν επίσης τη συμμετοχή στρατιωτικού προσωπικού από τη γειτονική Λευκορωσία.

Τον περασμένο μήνα, η Ρωσία και η Λευκορωσία ξεκίνησαν το δεύτερο στάδιο κοινών μη στρατηγικών πυρηνικών ασκήσεων, κατά τις οποίες στρατεύματα και από τις δύο χώρες εκπαιδεύτηκαν στη χρήση τέτοιων όπλων στη μάχη.

